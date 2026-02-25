ART
Josep Icart, una obra pictòrica que desafia el temps
El Tinglado 1 del Moll de Costa redescobreix la figura del pintor tarragoní amb l’exposició antològica ‘A la recerca de la llum’
L’exposició antològica A la recerca de la llum, dedicada al pintor tarragoní Josep Icart, coincideix amb el 40è aniversari de la mort de l’artista i reivindica una figura central de l’art tarragoní de la segona meitat del segle XX, sovint eclipsada per la seva voluntat de prioritzar la creació i la docència per sobre de la projecció pública.
Amb la llum com a fil conductor, l’exposició té com a punt de partida les primeres obres figuratives, influïdes pel postimpressionisme i arrelades en paisatges del Montsant, Prades o Cornudella, i mostra la seva evolució cap a l’abstracció, quan Icart va convertir el paisatge en un espai interior i emocional. «Al llarg del recorregut es veu clarament com comença amb tons foscos i formes més pesants, que progressivament s’obren cap a la claror. Hi ha una etapa de transició i experimentació, fins a una etapa final de paisatges molt lluminosos, amb un gran domini del color i de la llum», explica Sílvia Icart, filla del pintor.
La mostra permet, a més, redescobrir alguns dels paisatges més emblemàtics de les comarques tarragonines a través de l’abstracció i la interpretació personal de l’artista: la natura no era només un tema en la seva obra, sinó una connexió profunda amb l’univers. Així per exemple, en el Montsant, Icart hi trobava un espai de contemplació i transcendència.
Sílvia Icart destaca també la intencionalitat de l’exposició: «Coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort, volíem reivindicar la figura del meu pare dins del món cultural de Tarragona i donar a conèixer una trajectòria prolífica que va influir molts joves artistes de l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona».
La selecció d’obres inclou un bon nombre de teles de gran format, organitzades de manera antològica per mostrar les quatre etapes principals: des de la figuració inicial fins a l’abstracció lluminosa, que culmina en els paisatges més poètics.
«Tot i que la pintura correspon als anys 70 i 80, no per això deixa de ser innovadora. La seva obra es manté viva i actual, amb valors i tècniques que continuen sent completament modernes. Crec que pot oferir molt a les noves generacions, tot i els grans canvis que ha experimentat l’art en els últims anys», subratlla. També destaca el caràcter ecològic i contemplatiu dels paisatges: «El meu pare vivia intensament la natura i és, més que mai ,un discurs actual».
Les obres presentades provenen de la col·lecció familiar. Moltes no havien estat exposades abans, i veure-les juntes permet comprendre la seva evolució. «Pintar era el seu projecte de vida, però també es va dedicar a la restauració i al disseny. Era, en certa manera, un artista complet: restaurava, feia esgrafiats i daurats, recuperava peces antigues i, a més, era molt bon dibuixant», assegura Icart. L’exposició ho reflecteix amb un espai on es poden veure exemples de restauració realitzada per Icart en esglésies i altres edificis històrics de Tarragona, mostrant la seva faceta d’artista integral.
A la recerca de la llum es pot visitar al Tinglado 1 del Moll de Costa de Port Tarragona fins al 5 d’abril.