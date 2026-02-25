SOCIETAT
El govern espanyol reconeix el tarragoní Juan Gabriel Rodrigo Knafo com a víctima
El jove va morir en una manifestació a Tarragona el 1976
El Govern espanyol ha reconegut com a víctima de violència injusta a Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el jove que va morir a Tarragona l’any 1976 en una manifestació en solidaritat als obrers assassinats a les protestes del 3 de març a Vitòria. El tarragoní ha estat inclòs entre les 31 persones damnificades per l’actuació policial d’aquells dies, que han estat reconegudes com a víctimes en aplicació de la llei de Memòria Democràtica.
Es tracta dels cinc morts a Vitòria, —José Castillo, Pedro Mari Martínez, Benvingut Pereda, Romualdo Barroso, i Francisco Aznar— Rodrigo Knafo, i Vicente Antón Ferrero, que va ser assassinat en un acte solidari a Basaurio. Completen el llistat de persones que van resultar ferides en l’actuació policial de Vitòria i els qui van ser detinguts i empresonats.
A més d’aquest reconeixement i reparació moral individual, l’Associació insisteix a reclamar al Govern «una declaració oficial que desmenteixi la versió oficial franquista». En el cas de Rodrigo Knafo, aquesta versió diu que el jove va morir en caure des del terrat d’un edifici del carrer Unió, mentre que la família defensa que va ser assassinat per dos agents de la policia armada.