POLÍTICA
ERC acusa Viñuales d’incomplir l’acord dels centres cívics i deixar el centre de Tarragona sense equipaments
Els republicans asseguren que el govern del PSC trenca els pactes del pressupost del 2024 i afebleix la cohesió entre barris
ERC Tarragona ha carregat contra l’alcalde Rubén Viñuales i el govern del PSC per haver rebutjat al darrer Ple municipal la creació de dos centres cívics que, segons els republicans, formaven part dels acords vinculats als pressupostos del 2024. La formació considera que aquest posicionament deixa el centre de la ciutat sense aquests equipaments i evidencia, diuen, un incompliment dels compromisos adquirits.
El conseller Xavi Puig ha lamentat que la proposta fos votada en contra i ha criticat el que considera una manca de respecte cap als acords assolits. Segons ERC, la necessitat de desplegar una xarxa de centres cívics afecta especialment zones com el centre, la Part Alta, el Parc del Francolí, la Part Baixa o Llevant, on defensen que aquests espais són clau per reforçar el teixit associatiu i la vida comunitària.
La portaveu del grup municipal, Maria Roig, ha advertit que la manca d’aquests equipaments pot accentuar les diferències entre barris i ha defensat que els centres cívics són eines fonamentals per promoure la cohesió social. ERC també ha assenyalat altres compromisos pendents del mandat, com la gratuïtat del bus o diferents projectes d’espai públic, que consideren exemples d’una dinàmica d’incompliments.
Malgrat la crítica, el grup republicà assegura que continuarà exigint el compliment dels acords signats el 2024 i mantindrà una actitud 'constructiva i propositiva' per avançar en el model de ciutat que defensen, insistint que el seu compromís és amb Tarragona i amb el desenvolupament d’una xarxa real de centres cívics.