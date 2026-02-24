SEGURETAT
La Guàrdia Urbana de Tarragona dobla la despesa de lloguer de cavalls per ampliar el servei de la unitat muntada
La partida passa de no superar els 7.500 euros als 13.310 per garantir plena disponibilitat
L’Ajuntament de Tarragona ha incrementat aquest 2026 fins als 13.310 euros (IVA inclòs) el pressupost destinat al lloguer de cavalls per a la unitat muntada de la Guàrdia Urbana. Fins ara, el contracte anual d’aquest servei no superava el llindar dels 7.500 euros, fet que no obligava el consistori a treure’l a licitació pública.
Enguany, en canvi, l’import ha crescut «amb la voluntat de millorar les condicions del servei, ajustar-lo als costos reals i poder tenir plena disponibilitat dels animals perquè puguin fer sortides en qualsevol moment», fet que permetrà reforçar dispositius especials i patrullatges en espais de difícil accés. L’augment respon també a l’increment generalitzat dels costos del sector.
El contracte, que inclou el lloguer de dos cavalls i el seu transport fins a finals d’any, s’ha adjudicat a l’empresa Tarracorest Seveis de Restauració SL, amb seu a Altafulla, tot i que els animals es troben al terme municipal de Tarragona. Segons indiquen fonts municipals, l’Ajuntament va optar pel lloguer perquè ni el consistori ni la Guàrdia Urbana disposen d’instal·lacions adequades per allotjar els cavalls, ni del remolc necessari per transportar-los.
El servei es va contractar per primera vegada l’any 2022 per cobrir esdeveniments concrets, com la campanya de Nadal. El 2023 es va repetir el mateix model «puntual», mentre que els anys 2024 i 2025 el contracte es va ampliar més mesos, tot i que es mantenia com a contracte menor, ja que encara no superava els 7.500 euros.
A diferència del model tarragoní, basat en el lloguer extern de cavalls, altres municipis de l’entorn disposen d’unitats muntades amb animals en propietat. És el cas de Reus, on la Guàrdia Urbana compta amb una unitat formada per una tretzena d’agents que fan tasques de patrullatge preventiu des que la ciutat va recuperar el servei, l’any 2004.
Quan s’activa la unitat?
La unitat muntada s’activa principalment en grans esdeveniments i dispositius especials de la ciutat, com la campanya de Nadal, la temporada de platges, la diada de Sant Jordi, Santa Tecla, Sant Magí, Sant Joan, Dilluns de Pasqua o la festivitat de la Guàrdia Urbana, entre d’altres.
També es destina a patrullatges en zones on l’accés amb vehicles és complicat, com el Bosc de la Marquesa o l’entorn del Pont del Diable, així com en actes tradicionals com els Tres Tombs i celebracions d’altres municipis on els agents participen com a convidats.
La unitat muntada està integrada per un caporal i quatre agents de la Guàrdia Urbana, que formen part d’altres unitats del cos. Quan cal activar el servei, els responsables coordinen la compatibilitat de funcions per garantir-ne la disponibilitat.
Per formar part d’aquesta unitat, els agents han d’acreditar habilitats, coneixements i formació específica per muntar a cavall i superar proves de selecció. A més, realitzen formació continuada durant l’any i entrenen conjuntament amb els animals per preparar-los davant diferents situacions amb les quals es poden trobar estant de servei.