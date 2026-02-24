SOCIETAT
Un tarragoní correrà 100 km pel desert del Sàhara a benefici de Projecte Home Catalunya
Xavi Moya vol mostrar que és possible sortir del món de les drogues amb aquest repte personal
El tarragoní Xavi Moya afrontarà un repte extraordinari el proper 4 d'abril: córrer 100 km en solitari pel desert del Sàhara marroquí. Amb aquesta acció Moya vol visibilitzar que és possible sortir del món de les drogues. Tots els diners recaptats durant el seu repte aniran a Projecte Home Catalunya.
La iniciativa coincideix amb els seus 10 anys de recuperació d’una addicció. Amb aquest repte, Xavi Moya vol visibilitzar que la recuperació és possible i donar suport a les persones que avui inicien aquest camí. Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament a Projecte Home Catalunya a través de la plataforma Mi grano de Arena.
Xavi Moya, de 51 anys, és un tarragoní que fa gairebé deu anys va passar per un moment vital molt difícil, després d’anys de consum de drogues que el van portar a una situació límit. Aquesta situació el va fer prendre consciència i demanar ajuda professional.
Durant el seu procés de recuperació, l’activitat física ha estat clau, especialment el running. En els inicis, l’esport li resultava feixuc. Avui dia, aquesta disciplina s’ha convertit en una part essencial de la seva vida, des de les sortides matinals fins a participacions en curses i expedicions internacionals, incloent-hi els deserts del Sàhara i del Gobi, la Xina, els Fiords Noruecs i nombrosos esdeveniments esportius a tot el món.
Aquesta nova etapa també l’ha motivat a retornar a la comunitat aquest regal que ha rebut en forma de nova oportunitat, oferint suport a persones amb problemes d’addiccions a través de xerrades, entrevistes i col·laboracions amb centres de recuperació com a mentor experimentat, acompanyant i orientant aquelles persones que inicien el difícil camí de la recuperació.
Els fons recaptats es destinaran a Projecte Home Catalunya, una entitat de referència en l’atenció i el suport a persones amb addiccions i altres conductes de risc. Des de fa més de 30 anys, ofereix programes de prevenció, tractament i reinserció social, així com acompanyament a les famílies, amb l’objectiu de promoure la recuperació, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones afectades.