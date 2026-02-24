SOCIETAT
El Port de Tarragona modernitza l’accés de Llevant per agilitzar el trànsit
L’accés romandrà tancat per obres els dies 25 i 26 de febrer i el trànsit es derivarà per l’accés de Reus
El Port de Tarragona posarà en marxa aquest dimecres, 25 de febrer, un pla d’actuacions tècniques per renovar i millorar els equips de control d’accessos de la zona de Llevant. L’objectiu principal és reforçar l’operativa d’aquest punt estratègic mitjançant la instal·lació d’una nova generació de motors, una tecnologia que permetrà efectuar més maniobres consecutives a major velocitat i allargar significativament la vida útil dels equipaments.
Aquesta intervenció suposa el primer pas d’un pla de renovació progressiu que es desplegarà a la resta d’accessos del recinte portuari, a mesura que els sistemes actuals vagin arribant al final del seu cicle de vida.
Pla de treball i afectacions al trànsit
Per reduir l’impacte en l’activitat logística diària, l’Autoritat Portuària ha previst un cronograma intensiu. Els treballs començaran dimecres 25 de febrer amb el tancament total de l’accés de Llevant, necessari per dur a terme la substitució dels equips.
La previsió és que les tasques finalitzin l’endemà, dijous 26 de febrer. Un cop superades les proves de seguretat i calibratge, es restablirà el servei habitual. Durant el temps que durin les obres, l’accés de Reus funcionarà com a via alternativa per a l’entrada i sortida dels vehicles que habitualment utilitzen l’accés de Llevant.
Accessos clau per a la mobilitat portuària
Aquesta inversió respon a la necessitat de mantenir les infraestructures del port plenament actualitzades davant l’elevat volum de trànsit registrat. L’any 2025, el Port de Tarragona va comptabilitzar un total de 2.453.583 vehicles, xifra que representa un increment del 2,1% respecte a l’any anterior.
Tot i que l’Eix Transversal es consolida com la principal artèria d’accés, concentrant el 84% del trànsit (2.059.005 vehicles), els accessos de Reus i de Llevant tenen un paper estratègic per a la mobilitat de vehicles lleugers. Entre tots dos van canalitzar el 16% restant del flux l’any passat, amb un total de 394.578 vehicles.