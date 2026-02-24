SOCIETAT
Memòria Democràtica de Tarragona programa una cinquantena d'actes sobre el tardofranquisme i la transició
Conferències, exposicions, presentacions de llibres, representacions teatrals són algunes de les activitats programades
L'Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest dimarts el programa d'actes de Memòria Democràtica per aquest 2026. Sota el títol El tardofranquisme i la transició, s'han programat una cinquantena d'actes que arrencaran el 4 de març i s'allargaran fins a l'11 de desembre.
S'han organitzat conferències, exposicions, presentacions de llibres; actes relacionats en els espais de la memòria que tenim a la ciutat; taules rodones i activitats dirigides als més joves. Tots ells s'emmarquen en el període que va des de la Segona República fins a la transició. «Volem que aquest programa sigui un espai de coneixement i de reflexió per tal de generar una cultura de la pau tan necessària», ha dit la consellera de Cultura, Sandra Ramos.
Així mateix, en el marc de la commemoració dels cinquanta anys de la mort de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, també s'ha organitzat un acte institucional per recordar la seva figura, tal com es fa cada any. En aquesta edició, s'han programat quatre actes més -conferències i projeccions de documentals-, per saber què va passar en altres ciutats de l'estat i com s'han desenvolupat les accions judicials per esclarir els fets.
D'altra banda, se celebrarà el concert organitzat per l'Associació de Músics de Tarragona, el qual es farà a la Taverna Republicana i es faran cinc passis de documentals, entre ells el produït per la comissió de Programes de Memòria Democràtica i Tac 12 Un fil de llum. A més, es col·locaran tres noves llambordes i se senyalitzarà un nou espai de memòria, el refugi antiaeri del Serrallo.