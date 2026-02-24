HABITATGE
Les llars de Tarragona destinen el 50,5% dels ingressos a habitatge, alimentació i energia
La despesa mensual mitjana s’enfila fins als 1.192 euros i situa la demarcació entre les més tensionades de Catalunya
Les famílies de Tarragona han de dedicar més de la meitat dels seus ingressos a cobrir les despeses bàsiques de la llar. Segons el III Baròmetre ‘Planeta Propietario’ del Grup Mutua Propietarios, la factura mensual mitjana a la demarcació arriba als 1.192,94 euros, una xifra que representa el 50,5% dels ingressos dels tarragonins.
Tot i que Tarragona és la província catalana amb el cost mensual més baix en termes absoluts —per darrere de Barcelona (1.368,97 €), Girona (1.340,72 €) i Lleida (1.238,35 €)—, l’impacte sobre la renda disponible és dels més elevats. Només Girona supera Tarragona en percentatge d’ingressos destinats a la llar, amb un 52,9%.
En el detall de les despeses, el cistell de la compra a Tarragona se situa en 429,89 euros mensuals, per sota de la mitjana catalana. En canvi, la despesa energètica (aigua, llum i combustible) arriba als 197,57 euros, una xifra clarament superior a la mitjana del conjunt de Catalunya. Pel que fa al cost de l’habitatge, els tarragonins destinen de mitjana 565,48 euros mensuals, també per sota d’altres demarcacions, però amb un pes molt significatiu en l’economia domèstica.
L’estudi també apunta que tres de cada deu catalans tenen dificultats per assumir aquesta 'factura de la llar'. Una situació especialment delicada en el cas de persones amb ingressos baixos o llars que depenen d’un únic salari mínim, ja que pràcticament han de destinar la totalitat dels ingressos nets a cobrir aquestes despeses bàsiques.
Davant aquest escenari, moltes famílies opten per ajustar la despesa quotidiana. La compra de marques blanques i la reducció de productes frescos emergeixen com una de les principals estratègies d’estalvi, evidenciant com la pressió econòmica impacta directament en el dia a dia de les llars tarragonines.