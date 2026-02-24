URBANISME
Primer pas per a la transformació de tres cèntrics carrers de Tarragona: nova plaça, direcció única i protagonisme pels vianants
El projecte busca revitalitzar aquest espai emblemàtic de la ciutat, prioritzant els vianants i la millora de l’espai públic
Aquest dimarts s’ha publicat la licitació per a la redacció del projecte de reforma urbana de l’eix viari Unió – Prim – Apodaca, amb un termini de presentació de sol·licituds que finalitza el 31 de març. El pressupost base és de 142.910,08 € IVA inclòs, i el contracte preveu un termini d’execució de sis mesos.
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subratllat que «aquesta licitació suposa un pas clau en la transformació d’un espai estratègic de la ciutat, que permetrà dignificar, modernitzar i fer més amable aquest àmbit, millorant la qualitat de l’espai públic i la convivència». La intervenció busca donar nova vida a una zona que ha perdut part del seu atractiu per la degradació urbana i el tancament de comerços.
El projecte s’haurà d’estructurar en dues fases: la primera del tram Plaça Prim-Apodaca i la segona el tram del carrer Unió. La primera fase ha estat inclosa en la proposta presentada al Pla de Barris i Viles de Catalunya 2026-2030, amb un import estimat de 3.100.000 €.
Línies mestres del projecte
El plec de clàusules planteja les línies mestres que han de regir el projecte. Per exemple s’inclou el canvi en la mobilitat dels carrers Unió i Apodaca perquè siguin d’un únic sentit, preferentment de baixada (direcció Rambla Nova a Plaça dels Carros), d’aquesta manera l’espai per als vianants guanyarà en protagonisme.
També es planteja que l’espai conformat per la Plaça Prim, la Mitja Lluna i la placeta de Sant Joan esdevingui l’espai central del projecte, generant un espai de qualitat, que posi en valor les traces urbanes genuïnes, i que esdevingui un punt de trobada pels ciutadans.