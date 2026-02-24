SERVEIS
L’Ajuntament de Tarragona planificarà enguany la futura gestió de la xarxa de clavegueram
El consistori licita el Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament que tindrà un cost d’uns 500.000 euros
L’Ajuntament de Tarragona ha licitat la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) de la ciutat, un document tècnic de gran abast que haurà d’analitzar i planificar el futur de tota la xarxa de clavegueram i sanejament. L’expedient de la licitació, promogut per l’àrea de Medi Ambient municipal, s’ha impulsat amb caràcter d’urgència, ja que la normativa vigent obliga els titulars de les autoritzacions d’abocament a presentar aquest tipus de plans en un termini màxim de tres anys des de l’aprovació del Reial Decret 665/2023, un termini que finalitza el setembre d’enguany.
La necessitat d’elaborar el PIGSS respon a diverses obligacions legals i ambientals. D’una banda, la Directiva europea 2024/3019 sobre tractament d’aigües residuals urbanes imposa nous objectius de reducció de la contaminació provocada pels desbordaments del sistema de sanejament en episodis de pluja, que fan arribar als rius matèria orgànica, brossa i microplàstics. D’altra banda, el novembre del 2024 l’Agència Catalana de l’Aigua va incloure el sistema de sanejament de Tarragona en l’inventari de sistemes públics obligats a elaborar aquest document tècnic de futur.
Només al terme municipal de Tarragona, la xarxa de clavegueram suma aproximadament 205 quilòmetres de col·lectors, amb uns 52 sobreeixidors, 8 estacions de bombament, i prop de sis mil embornals i sis mil pous de registre. El permís d’abocament vigent registra un total de 65 sobreeixidors entre també els que hi ha a Constantí i els Pallaresos.
Actualitzar cada cinc anys
El Pla haurà de comptar amb una col·lecció de plànols, un pressupost detallat amb cronograma de finançament i un resum executiu. El pla s’haurà d’actualitzar cada cinc anys des de la seva aprovació definitiva. Un dels aspectes més rellevants del Pla és que haurà d’incorporar els escenaris de canvi climàtic en totes les anàlisis de funcionament de la xarxa. Això significa que els models hidràulics no es limitaran a simular les condicions actuals de pluviometria, sinó que hauran de contemplar els episodis de pluja en escenaris futurs.
Encara més aigua
El Camp de Tarragona és un territori especialment exposat a episodis de pluja intensa i torrencial, una tendència que s’espera que s’intensifiqui en les properes dècades. Aquest fet comporta que aquest exercici de planificació tingui una dimensió estratègica de llarg termini que va molt més enllà del simple compliment normatiu.