MOBILITAT
L'Ajuntament enllesteix els canvis de zona regulada a l'entorn del Pax
Les últimes modificacions s'han fet conjuntament amb els veïns i l'AFA de l'escola
Ara si, canvis enllestits. L’Ajuntament de Tarragona ja ha aprovat la resolució que modifica diferents places de zona regulada a Tarragona 2, a l’entorn del col·legi Pax. Tres trams de carrer que fins ara eren zona verda passaran a ser zona taronja, pensada per a estacionaments de llarga durada. Finalment, els trams afectats són el carrer Joan Antonio i Guardias (entre els números 11 i 21), el carrer Josep M. Casas de Muller (entre els números 5 i 8) i el carrer Josep Gramunt i Subiela (entre els números 92 i 95). Després de la primera proposta feta pel consistori, que va comptar amb el treball del grup municipal d’En Comú Podem, ara s’han modificat alguns punts conjuntament amb els veïns i l’AFA de l’escola.
Altres canvis
En sentit contrari, dos carrers del Sector Nord guanyen zona verda a expenses de la zona blava. Els carrers Florenci Vives i Castellers de Tarragona, que fins ara eren zona de curta durada, passaran a tenir condicions preferents per a residents, una mesura que busca garantir que els veïns d’aquesta part del barri disposin d’espai per aparcar prop de casa seva.
Els busos de creueristes, al carrer Mallorca
Més enllà, en el mateix decret que ha publicat l’Ajuntament, s’exposa que els estacionaments de zona blava del carrer Mallorca entre els números 4 i 16 quedaran sense servei des del mes de març fins a l’octubre, en horari de 8 a 20 hores. Durant aquests mesos, aquest espai s’utilitzarà com a punt de càrrega i descàrrega de passatgers dels creuers que atraquen al port de Tarragona. La ciutat preveu rebre uns 30.000 creueristes més enguany respecte l’any passat. En total, s’estima assolir la xifra de 155.000 passatgers en un any que serà de rècord gràcies al salt pel que fa a les escales, que creixeran fins a les 79. L’augment de les escales previstes respon a l’aposta del segment de luxe per Tarragona, concretament de la naviliera Viking Cruises, que passarà de tres escales a disset. Així mateix, MSC també incrementarà les seves escales a Tarragona, de 25 a 32, tot i que operarà amb un vaixell més petit. La temporada passada va ser la tercera millor en l’històric del Port. La millor va ser la del 2019.