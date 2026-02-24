SOCIETAT
La flama del Correllengua Universitari torna a encendre la URV
La universitat va acollir ahir l'encesa de la torxa, convertint-se en la primera parada de la iniciativa que busca potenciar l’ús del català
La flama del català torna a cremar a Tarragona. Ahir la URV encenia la torxa del Correllengua Universitari, donant el tret de sortida a la segona edició de la iniciativa. L’acció, impulsada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i organitzada amb l’ajuda dels estudiants, té l’objectiu de reivindicar la llengua i la cultura catalana a les universitats públiques de Catalunya.
Tot començava a dos quarts d’una, quan la flama s’encenia al Camp de Mart i iniciava el seu recorregut fins al Campus Catalunya, acompanyada de la música de la xaranga Estrella Band.
A mesura que s’apropava l’arribada, més alumnes s’acostaven a l’entrada del campus per sumar-se a la celebració. Alguns, de forma improvisada. «Estàvem al bar, fent temps entre classes i hem sentit música, així que hem sortit a veure l’ambient», explicava l’Ona Párraga, estudiant de Comunicació Audiovisual.
«És una molt bona idea, perquè converteixen la reivindicació en festa i al final això fa que la gent vulgui implicar-se, encara que sigui un dia», opinava. «Crec que és una bona manera de visibilitzar la problemàtica, perquè moltes persones no en són conscients», afegia l'Àlex Roure, que cursa el grau d’Història de l’Art i Arqueologia.
A dos quarts de dues, la gresca s’aturava uns minuts per donar pas a la lectura del manifest. «Vivim una emergència lingüística. No és una exageració, les dades ho demostren», deia el text, que denunciava també la davallada de l’ús del català a la universitat, reclamant la necessitat de garantir la seguretat lingüística a les aules.
«Demanar que es compleixi la llengua anunciada no és un radicalisme, és exigir un dret. Parlar en català no és tancar portes, és mantenir viu un idioma que necessita espais d’ús real. Hem de ser valents i fugir del conformisme i organitzar-nos, enfortir el teixit cultural i associatiu, fer una passa endavant i prendre partit», anunciava el discurs.
Un cop completada la lectura i l’actuació dels Pataquers, la plaça de la Concòrdia s’endinsava de nou en l’ambient festiu, acollint un vermut, jocs lingüístics i una gran fideuada popular.
La jornada s’allargava fins a les sis amb la música de PD Perroflas i PD Gustera, una celebració que no deixava enrere el seu esperit reivindicatiu. «Iniciatives com aquestes són molt importants, ara més que mai. La darrera enquesta d’usos lingüístics mostra xifres preocupants», afirmava Núria Roger, estudiant de Filologia Catalana i membre de l’organització.
«També cal potenciar l’ús acadèmic de la llengua a les universitats. En els màsters, per exemple, només el 37% de la docència és en català», explicava. «A més, només una de cada deu tesis doctorals es publiquen en català. És cert que l’àmbit de la recerca té l’anglès com a idioma principal, però la internacionalització no hauria de ser sinònim de minoritzar la nostra llengua», afegia la Laia Ventura, companya de grau i comissió. «És tot un orgull per a nosaltres tornar a formar part d’aquesta iniciativa i que enguany la URV aculli l’encesa de la flama», expressava.
Demà aquesta arribarà a la Universitat de Lleida, mentre que dimecres farà parada a la Universitat de Girona. Dijous finalitzarà el seu recorregut a la Universitat Autònoma de Barcelona, després de visitar la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona.