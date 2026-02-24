Mobilitat
Els Comuns pacten amb el Govern augmentar en un 50% els autobusos entre Tarragona i Reus
L'acord preveu sumar tres nous autocars als sis actuals per fer una trentena més de trajectes per sentit
L’acord pressupostari entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els Comuns contempla diferents compromisos que suposaran un benefici per al Camp de Tarragona. Un dels més importants és el reforç del 50% dels autobusos entre Tarragona i Reus. Actualment, la línia exprés e4 compta amb sis autocars que realitzen 58 trajectes d’anada i 58 de tornada cada dia. El pacte preveu que s’incorporin tres vehicles més al servei, amb l’objectiu de sumar una trentena de viatges addicionals per sentit.
«Mentre no es resolguin definitivament les incidències estructurals de Rodalies, la Generalitat ha d’actuar amb els instruments que té a les mans», va dir la diputada dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, qui va destacar que l’acord amb l’executiu català incorpora 21 milions d’euros extra per reforçar la xarxa de busos arreu del país. El portaveu d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado, va remarcar que la línia e4 «és la més utilitzada a la demarcació i una de les més usades de Catalunya». «Reduir els temps d’espera i l’ocupació per autobús és imprescindible perquè la gent pugui arribar a la feina, a un examen o a una visita mèdica amb garanties», va afirmar.
En matèria d’habitatge, la diputada Segovia va reivindicar que el pacte pressupostari situa aquesta qüestió com «la gran prioritat social de la legislatura». En aquest sentit, va explicar l’acord assolit amb el PSC per limitar la compra especulativa mitjançant plans especials municipals —elaborats pels consistoris— que restringeixin l’ús dels habitatges a residència habitual o lloguer residencial. També va destacar l’augment de la inversió en polítiques d’habitatge fins als 1.250 milions d’euros, gairebé 500 milions més que el 2023.
D’aquests, 300 milions s’usaran per a la compra per ampliar el parc públic i hi haurà 100 milions per a subvencions. «Però no és només una qüestió de diners, sinó d’arribar a més gent», va remarcar Segovia, qui va subratllar que s’eleva el topall d’ingressos per accedir als ajuts al lloguer fins als 36.000 euros anuals. A més, es destinaran 150 milions per a rehabilitacions: «Hi ha finques en situació de molta vulnerabilitat. La Generalitat ha d’actuar d’ofici perquè aquests edificis es posin al dia i puguin incorporar-se al parc de pisos protegits».
Respecte a això, Collado va posar l’accent en la necessitat d’actuar als coneguts blocs de colors de Campclar. D'altra banda, el portaveu municipal va destacar diferents punts de l’acord com la promoció d’habitatge públic a Ca la Quica, al nucli d’Aiguamúrcia, per «fixar població en entorns rurals»; la instal·lació d’un ascensor llargament reivindicat a l’Escola La Canonja; la garantia d’inversió per a la reobertura de la residència ICASS de Reus; l’agilitació dels fons de transició nuclear al Baix Camp i Priorat; les millores en regadius per a comunitats com les del Francolí o el Gaià; i ajuts a la ramaderia i la nova pagesia.
Mesures socials
Els Comuns també van posar l’accent en altres mesures socials incloses en el pacte pressupostari, com l’ampliació de les beques menjador per arribar a 100.000 famílies els pròxims dos anys. En l’àmbit de la Salut, Segovia va celebrar haver aconseguit que el Govern rectifiqui la proposta de vincular el finançament dels CAP a la durada de les baixes mèdiques. També va destacar la creació del xec menstrual i el xec per preservatius, de 25 euros anuals cadascuna. La diputada va aprofitar per «exigir» al Govern que «faci tot el possible» per aconseguir els suports necessaris i aprovar els pressupostos «com més aviat millor».
Acord per a la redacció del projecte de l'Institut l'Arrabassada
Els alumnes de l’Escola l’Arrabassada van poder traslladar-se a l’edifici nou, al carrer Mercè Rodoreda, l’any 2022; però els estudiants d’ESO continuen estudiant en barracons. El projecte del nou institut va arrencar l’any 2019 amb la cessió del solar per part de l’Ajuntament a la Generalitat i l’última notícia que van tenir les famílies sobre aquest va ser el maig del 2023, quan es va fer un procés participatiu per definir el futur centre.