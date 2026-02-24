SOCIETAT
Convoquen una concentració 'therian' a Tarragona
La trobada estava prevista per al 28 de febrer al Riu Francolí però s'ha ajornat al 7 de març
El nou fenomen social therian està aterrant a la major part de ciutats d'Espanya i Tarragona no podia ser menys. Un compte de TikTok havia convocat una trobada al Riu Francolí per aquest 28 de febrer però, finalment, s'ha decidit ajornar-lo al 7 de març, a les 16 hores.
Els therians són persones que s’identifiquen, a nivell intern i psicològic o espiritual, amb un animal real (existent actualment o extingit). Aquesta identificació no és literal ni física: no creuen que siguin animals en el cos, sinó que senten que una part profunda del seu «jo» és animal. En alguns casos fins i tot en reprodueixen els comportaments. El fenomen que s'ha fet viral en l'última setmana a les xarxes socials.
Aquest cap setmana hi ha hagut trobades a Bilbao, Barcelona, Saragossa, Pamplona o A Coruña. Aquestes han estat fallides ja que només s'han reunit curiosos però cap therian «real». A Barcelona la quedada va ser a l'Arc de Triomf i va aplegar unes 3.000 persones. La no presència de cap therian va fer que alguns dels reunits fessin burla d'aquest col·lectiu. Cap a les 19h de la tarda, al passeig de Lluís Companys alguns dels joves es van posar màscares i van llençar pinso en senyal de befa. La trobada va acabar amb diversos aldarulls i quatre detinguts.
On si es va poder veure algun therian va ser a Madrid a la concentració convocada a la Puerta del Sol.