Convoquen una concentració 'therian' a Tarragona

La trobada estava prevista per al 28 de febrer al Riu Francolí però s'ha ajornat al 7 de març

Fin -nom fictici-, un jove de 17 anys de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que s'identifica amb un llop gris albí, fa nou anys que forma part de la comunitat 'therian.EFE

El nou fenomen social therian està aterrant a la major part de ciutats d'Espanya i Tarragona no podia ser menys. Un compte de TikTok havia convocat una trobada al Riu Francolí per aquest 28 de febrer però, finalment, s'ha decidit ajornar-lo al 7 de març, a les 16 hores.

Els therians són persones que s’identifiquen, a nivell intern i psicològic o espiritual, amb un animal real (existent actualment o extingit). Aquesta identificació no és literal ni física: no creuen que siguin animals en el cos, sinó que senten que una part profunda del seu «jo» és animal. En alguns casos fins i tot en reprodueixen els comportaments. El fenomen que s'ha fet viral en l'última setmana a les xarxes socials.

Aquest cap setmana hi ha hagut trobades a Bilbao, Barcelona, Saragossa, Pamplona o A Coruña. Aquestes han estat fallides ja que només s'han reunit curiosos però cap therian «real». A Barcelona la quedada va ser a l'Arc de Triomf i va aplegar unes 3.000 persones. La no presència de cap therian va fer que alguns dels reunits fessin burla d'aquest col·lectiu. Cap a les 19h de la tarda, al passeig de Lluís Companys alguns dels joves es van posar màscares i van llençar pinso en senyal de befa. La trobada va acabar amb diversos aldarulls i quatre detinguts

L’Arc de Triomf de Barcelona s’omple de curiosos a la recerca de ‘therians’.

L’Arc de Triomf de Barcelona s’omple de curiosos a la recerca de ‘therians’.ACN

On si es va poder veure algun therian va ser a Madrid a la concentració convocada a la Puerta del Sol.

