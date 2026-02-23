MOBILITAT
Un tren avariat provoca retards de més d'una hora a l'estació de Tarragona
L’incident obliga a desviar els passatgers a una altra via i genera interrupcions en la línia cap a Reus i Barcelona
Un tren que probablement es dirigia a Reus aquest migdia, ha patit una avaria gairebé a l'arribar a l’estació de Tarragona, provocant retards importants de més d’una hora. Segons informació recollida, el conductor ha explicat que el tren «donava tirons cada cinc metres», fet que feia impossible completar el trajecte amb seguretat.
A més, un tren de mercaderies ha quedat aturat a la via 2, la que connecta amb Barcelona, obligant l’operativa a derivar tots els trens i passatgers cap a la via 1, una situació poc habitual segons els testimonis. Els retards s’han anat acumulant i han afectat diversos serveis que circulen per aquest tram de la xarxa.
Els passatgers han hagut de baixar del tren gairebé a la mateixa estació, en una situació que ha generat confusió i incomoditat. Fins al moment, no hi ha confirmació oficial sobre possibles afectacions als viatgers del tren avariat ni sobre el temps estimat de reposició del servei habitual.