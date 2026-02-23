MOBILITAT
El PP de Tarragona critica el nou pla de busos de Tarragona per «manca de transformació real»
Martorell assegura que el govern municipal ha presentat «un pla de màrqueting» que no resol les demandes dels barris
La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha carregat contra el nou projecte de reorganització de la xarxa d’autobusos urbans. En una roda de premsa aquest dilluns, ha expressat la seva decepció per la que considera una proposta poc ambiciosa i allunyada d’una veritable modernització del servei.
Segons Martorell, el plantejament presentat pel govern no converteix la xarxa actual en un model adaptat al segle XXI, sinó que manté l’estructura existent amb petites modificacions, com la incorporació d’alguna unitat addicional o noves línies puntuals. A parer seu, no hi ha una reestructuració profunda ni una adaptació als nous hàbits de mobilitat de la ciutadania.
La líder popular sosté que el projecte no millora la qualitat del servei ni respon a necessitats concretes dels barris. Ha posat com a exemple les demandes de veïns de Sant Salvador, que reclamen que els autobusos arribin a la part alta del barri, o de la Móra, que demanen un increment de freqüències. També ha criticat que les línies nocturnes continuïn sense canvis.
Pel que fa a Battestini, Martorell ha afirmat que l’espai no compleix la funció d’intercanviador entre línies radials, sinó que s’ha convertit en una terminal que, en molts casos, elimina el pas pel centre de la ciutat. Segons ha indicat, això ha comportat la pèrdua de trajectes cèntrics amb l’argument de dirigir-los cap a aquesta estació.
El PP ha presentat esmenes amb l’objectiu d’introduir millores, però considera que el govern municipal ha deixat escapar una nova oportunitat per impulsar una transformació profunda de la xarxa. «No és un pla de mobilitat, és un pla de màrqueting», ha conclòs Martorell.