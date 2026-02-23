URBANISME
Les obres del Parc del Port arriben a la recta final amb la creació d’un nou espai
El projecte transformarà 30.000 m² a l’entorn del port, reduint un 65% l’espai dedicat als vehicles
Les obres del Parc del Port de Tarragona es troben en la fase final d’execució i es preveuen acabar abans de l’estiu. La tercera i última etapa del projecte, que consisteix pròpiament en la creació del parc, avança amb els treballs a la plaça APT, el passeig del Rellotge i la zona de bosc ubicada entre la seu institucional de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i el passeig del Miracle.
Els treballs al passeig del Rellotge ja han finalitzat, amb la pavimentació i la plantada completades. A la nova plaça APT, situada entre les seus de l’Autoritat Portuària, l’edifici Stella Maris i la nova escalinata, s’estan acabant la pavimentació, la plantada d’arbres i la construcció de l’espai que connectarà de manera accessible la plaça amb el Moll de Costa.
A la zona destinada al bosc, els operaris treballen en la preparació del terreny per a la plantada de les espècies arbòries i arbustives, així com per a la creació de dos senders que permetran passejar per l’interior de l’espai verd. Un cop el sòl estigui condicionat, s’hi instal·larà també una zona de jocs infantils.
El Parc del Port no es limita a la creació d’una zona verda, sinó que forma part d’un projecte més ampli de transformació urbana que busca convertir l’entorn de l’APT en una zona de baixes emissions. Per aconseguir-ho, les dues primeres fases es van centrar en la reordenació del trànsit. La primera fase va consistir en l’ordenació de la mobilitat rodada a la part exterior de la zona, traslladant el trànsit cap a les proximitats de les vies del tren per alliberar l’espai destinat al parc. La segona fase va reorganitzar la circulació a l’entorn de les seus de l’APT, adequant el vial de mar, que és el que discorre entre l’Autoritat Portuària i el Port Esportiu, com a via pacificada de plataforma única, amb preferència per a vianants i bicicletes.
Ara, el vial del Mar ofereix voreres més amples al costat del mar, un doble carril central per als vehicles i un carril bici interior que s’enllaça amb el del KM0. La intervenció global afecta una superfície de 30.000 m². L’espai dedicat a la mobilitat a motor s’ha reduït un 65%, passant de 13.600 m² a 4.600 m², mentre que l’àrea destinada a vianants i ciclistes ha crescut un 44%, de 10.000 a 14.500 m². Les zones verdes han augmentat un 65%, de 7.000 a 11.500 m².
200 arbres
Un cop finalitzat el projecte, s’hauran plantat uns 200 arbres i més de 14.500 elements vegetals entre plantes i arbustives. El Parc del Port presenta un plantejament urbanístic basat en la sostenibilitat i la resiliència. Totes les espècies vegetals que s’hi planten són autòctones mediterrànies, seleccionades per la seva adaptabilitat a la proximitat amb el mar. La zona de bosc actuarà com a refugi climàtic, ja que la vegetació redueix l’efecte illa de calor gràcies a l’ombra dels arbres i a la seva evapotranspiració. L’espai comptarà amb punts d’hidratació i seients.
Espai intergeneracional
El parc s’ha concebut com un espai intergeneracional que inclourà una zona de jocs infantils, una àrea de calistènia i zones de descans. A més, la construcció de l’escalinata i la pacificació de la zona milloraran la connectivitat entre el passeig marítim del Miracle i el Moll de Costa, donant més protagonisme als vianants.
Pulmons verds
Més enllà, l’altre gran pulmó verd que ha comptat amb la participació del Port de Tarragona és l’espai natural dels Prats d’Albinyana. La intervenció integral, que s’ha estès sobre una superfície de 37,78 hectàrees, té com a objectiu principal la recuperació de la zona humida més gran del litoral català entre els deltes de l’Ebre i del Llobregat. A més, s’ha treballat per a fer-hi una gran llacuna central.