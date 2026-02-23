SOCIETAT
Insòlit: un ciclista circula per l'A-7 a Tarragona a menys d'un metre d'una furgoneta
La bici estaria utilitzant el rebuf del vehicle com a mètode d’entrenament per reduir l’esforç aerodinàmic
Els usuaris de les xarxes socials s'han indignat per una imatge insòlita a Tarragona. Un ciclista circula per l'A-7 pràcticament pegat a una furgoneta negra, a menys d'un metre de distància. Presumptament, la furgoneta estaria acompanyant al ciclista en algun tipus d'entrenament.
Segons expliquen des del compte @circuliperladreta, tots dos mantenen la mateixa velocitat, utilitzant el rebuf del vehicle com a mètode d’entrenament per reduir l’esforç aerodinàmic.
Aquesta conducta és molt perillosa per al conductor del vehicle de dues rodes, ja que qualsevol frenada pot suposar un risc per la seva vida. A més a més, cal tenir en compte que la circulació de bicicletes per autovia només està permesa en cas de fer-ho pel voral i sempre que no existeixi cap alternativa, segons explica la Dirección General de Tráfico (DGT).
El compte @circuliperladreta ha estat l'encarregat de penjar la temerària infracció a Tarragona des d'Instagram des d'on denuncien els mals comportaments dels conductors per tot Catalunya. El compte té 142.000 seguidors i busca ajudar a reduir la sinistralitat a les carreteres.