VIA PÚBLICA
Ematsa duplica les xarxes de retenció al clavegueram i incrementa en un 46% els residus atrapats
S'han recollit ja deu tones de residus amb les pluges d'aquests dos primers mesos d'aquest 2026
L'Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha incrementat de 32 a 65 xarxes de retenció de residus instal·lades en nou punts de la xarxa de clavegueram, fet que ha permès atrapar durant 2025 un 46% més de residus respecte l'any anterior. El sistema pretén millorar la capacitat de retenir residus en episodis d’aiguats de mitjana i alta intensitat. Segons ha fet públic el consistori, durant el 2025, els cinc primers punts instal·lats a les platges de l'Arrabassada i el Miracle, i al riu Francolí a l'altura de Santa Isabel i Sant Pere i Sant Pau, van recollir 27,3 tones de residus, un 46% més que l'any anterior.
Segons ha recordat Ematsa, l'ús d'aquestes estructures evita inundacions a la via pública i incidències a la xarxa de clavegueram en derivar l'excés de cabal cap a punts de sortida autoritzats. A Tarragona, els sistemes de retenció s’han concentrat de forma intensiva al curs del riu Francolí i als punts crítics de les platges de l'Arrabassada i el Miracle.
Actuen com un escut preventiu per evitar l'abocament al medi natural de tovalloletes, plàstics i altres residus sòlids que arrossega la xarxa de clavegueram durant forts aiguats. Cada unitat instal·lada té la capacitat de capturar aproximadament 100 quilos de residus sòlids (plàstics, brossa urbana i tèxtils).
Les 65 xarxes estan distribuïdes en nou punts estratègics de la ciutat. A la platja de l'Arrabassada, concretament al punt de Joan Fuster, s'han instal·lat vuit xarxes. A la platja del Miracle, l'estació de bombeig de Barcelona compta amb sis xarxes i l'estació del Miracle amb cinc més.
Al riu Francolí, la distribució és més àmplia a Sant Pere i Sant Pau disposa de deu xarxes, Santa Isabel de tres, i els quatre punts nous són al Parc Francolí: a la zona de la Guàrdia Urbana hi ha set xarxes, al Pont de Santa Tecla set, al Passeig Independència-Torres Jordi nou, i a l'Avinguda Roma deu xarxes.
Després d'un període de sequera persistent, el 2025 ha estat marcat per pluges intenses, especialment a partir de la primavera. Les dades demostren l'eficàcia del sistema: mentre que el 2024 es van recollir 18,6 tones de residus, durant el 2025 aquesta xifra va augmentar fins a les 27,3 tones, un increment del 46%. En el que portem de 2026, amb els quatre nous punts operatius i les pluges continuades, ja s'han recollit 10 tones.
La companyia d’aigües va engegar una prova pilot d’aquest sistema de retenció en un dels sobreeixidors del Miracle l’any 2020 i s’ha anat ampliant fins a arribar als nou punts actuals. Més enllà dels sobreeixidors, que actuen com a barrera d'emergència, les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) realitzen una neteja sistemàtica i constant de l'aigua de la ciutat. Les magnituds de residus sòlids gestionats a les plantes de Tarragona durant el 2025 superen les 132 tones. Les dades preliminars d’aquest any ja arriben a les 21,7 tones de residus sòlids.
La gestió d'aquests residus representa, segons Ematsa, un cost directe de 55.000 euros en el cas dels residus recollits dels sobreeixidors durant el 2025 i d'uns 15.000 euros a les estacions de depuració.