Ematsa duplica les xarxes de retenció al clavegueram i incrementa en un 46% els residus atrapats

S'han recollit ja deu tones de residus amb les pluges d'aquests dos primers mesos d'aquest 2026

Una de les xarxes instal·lades per Ematsa al parc Francolí.

ACNAgència de notícies

L'Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha incrementat de 32 a 65 xarxes de retenció de residus instal·lades en nou punts de la xarxa de clavegueram, fet que ha permès atrapar durant 2025 un 46% més de residus respecte l'any anterior. El sistema pretén millorar la capacitat de retenir residus en episodis d’aiguats de mitjana i alta intensitat. Segons ha fet públic el consistori, durant el 2025, els cinc primers punts instal·lats a les platges de l'Arrabassada i el Miracle, i al riu Francolí a l'altura de Santa Isabel i Sant Pere i Sant Pau, van recollir 27,3 tones de residus, un 46% més que l'any anterior.

Segons ha recordat Ematsa, l'ús d'aquestes estructures evita inundacions a la via pública i incidències a la xarxa de clavegueram en derivar l'excés de cabal cap a punts de sortida autoritzats. A Tarragona, els sistemes de retenció s’han concentrat de forma intensiva al curs del riu Francolí i als punts crítics de les platges de l'Arrabassada i el Miracle.

Actuen com un escut preventiu per evitar l'abocament al medi natural de tovalloletes, plàstics i altres residus sòlids que arrossega la xarxa de clavegueram durant forts aiguats. Cada unitat instal·lada té la capacitat de capturar aproximadament 100 quilos de residus sòlids (plàstics, brossa urbana i tèxtils).

Les 65 xarxes estan distribuïdes en nou punts estratègics de la ciutat. A la platja de l'Arrabassada, concretament al punt de Joan Fuster, s'han instal·lat vuit xarxes. A la platja del Miracle, l'estació de bombeig de Barcelona compta amb sis xarxes i l'estació del Miracle amb cinc més.

Ubicació de les xarxes de retenció de residus al clavegueram de Taragona.

Al riu Francolí, la distribució és més àmplia a Sant Pere i Sant Pau disposa de deu xarxes, Santa Isabel de tres, i els quatre punts nous són al Parc Francolí: a la zona de la Guàrdia Urbana hi ha set xarxes, al Pont de Santa Tecla set, al Passeig Independència-Torres Jordi nou, i a l'Avinguda Roma deu xarxes.

Després d'un període de sequera persistent, el 2025 ha estat marcat per pluges intenses, especialment a partir de la primavera. Les dades demostren l'eficàcia del sistema: mentre que el 2024 es van recollir 18,6 tones de residus, durant el 2025 aquesta xifra va augmentar fins a les 27,3 tones, un increment del 46%. En el que portem de 2026, amb els quatre nous punts operatius i les pluges continuades, ja s'han recollit 10 tones.

La companyia d’aigües va engegar una prova pilot d’aquest sistema de retenció en un dels sobreeixidors del Miracle l’any 2020 i s’ha anat ampliant fins a arribar als nou punts actuals. Més enllà dels sobreeixidors, que actuen com a barrera d'emergència, les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) realitzen una neteja sistemàtica i constant de l'aigua de la ciutat. Les magnituds de residus sòlids gestionats a les plantes de Tarragona durant el 2025 superen les 132 tones. Les dades preliminars d’aquest any ja arriben a les 21,7 tones de residus sòlids.

La gestió d'aquests residus representa, segons Ematsa, un cost directe de 55.000 euros en el cas dels residus recollits dels sobreeixidors durant el 2025 i d'uns 15.000 euros a les estacions de depuració.

