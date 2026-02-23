Municipal
Els tarragonins van registrar 21.674 incidències a l'Epp! el 2025 i el 67% es van resoldre en tres dies o menys
L’Ajuntament de Tarragona va rebre un 17,6% més d’avisos respecte al 2024 i un 102% més que fa sis anys
L’Ajuntament de Tarragona ha registrat un augment significatiu de les incidències notificades per la ciutadania a través de l’aplicació Epp!, el Telèfon Verd o el correu electrònic del departament de Medi Ambient. Al llarg del 2025, el consistori va rebre fins a 21.674 entrades, el 67% de les quals es van resoldre en tres dies o menys. Aquesta xifra suposa un increment del 17,6% respecte al 2024, quan n’hi va haver 18.429.
L’anàlisi dels canals d’entrada confirma una clara aposta dels tarragonins per l’Epp!, que s’ha consolidat sens dubte com la via principal de comunicació per transmetre queixes o peticions, especialment en incidències de resolució ràpida relacionades amb la neteja i el manteniment de l’espai públic. L’aplicació concentra més del 90% de les incidències, amb 19.844 entrades durant el 2025, molt per sobre del correu electrònic o la pàgina web, que mantenen xifres residuals.
«Des de l’Ajuntament creiem que s’ha consolidat com una eina clau per millorar la comunicació directa amb la ciutadania i agilitzar la resolució d’incidències», remarca la consellera de Neteja, Sonia Orts, qui destaca que la població «ha adoptat plenament l’ús dels canals digitals per fer arribar avisos». L’evolució històrica reforça aquesta tendència, ja que, entre el 2019 i el 2025, el volum de notificacions ha passat de 10.693 a més de 21.000. És a dir, en sis anys, s’ha registrat un augment global del 102,6%. Des del 2022, el creixement ha sigut sostingut, amb pujades especialment destacables els últims dos anys.
Una resolució ràpida
Pel que fa als temps de resposta, les dades municipals mostren una resolució ràpida en un volum important dels casos. El 27,12% dels avisos rebuts durant el 2025 es van resoldre en menys de 24 hores, mentre que un 20,5% van quedar solucionades en un dia i un 11,97%, en dos dies. A partir d’aquí, els percentatges disminueixen progressivament, tenint en compte que determinades incidències, com voreres trencades o paviments malmesos, requereixen més temps perquè les actuacions per solucionar-les són més complexes.
En aquest sentit, hi ha un 18,41% dels casos que necessita més de nou dies. «El fet que bona part de les notificacions es resolgui en 24 hores o menys demostra l’eficàcia del sistema», assenyala la sisena tinenta d’alcalde, qui recorda que l’Epp! és «una eina que serveix per donar tràmit a incidències de ràpida resolució, com contenidors trencats, mobles abandonats al carrer o pintades, entre d’altres».
Departaments assignats
L’augment viscut els darrers anys a través dels diferents canals de comunicació ha tingut un impacte directe en diversos serveis municipals, que han vist incrementada la seva càrrega de treball. Especialment, aquells vinculats al manteniment urbà, la neteja, la seguretat i la gestió d’infraestructures. Del total d’entrades tramitades durant el 2025, 15.116 comunicacions van tenir un departament assignat. La resta, 6.558 avisos, corresponien a situacions que no es podien gestionar de forma directa per motius diversos.
Per exemple, localitzacions incorrectes o imprecises, incidències duplicades, casos fora del terme municipal de Tarragona o actuacions que eren competència d’altres administracions. També hi havia peticions que no es podien resoldre per l’Epp! i que, per la seva complexitat, requerien un altre tràmit administratiu, com les sol·licituds de canvi de contenidors o de nous passos de vianants, instal·lacions d’enllumenat o modificacions de mobilitat. Tot i això, totes aquestes comunicacions van rebre resposta per part de l’Ajuntament.
Entre els serveis amb més volum d’activitat, va destacar la conselleria de Neteja Pública amb 7.373 incidències gestionades, seguida de la Brigada Municipal (3.478) —on destaca l’àrea de Zones Verdes (1.597)— i el departament de Comunicació (1.825). També presenten xifres rellevants altres departaments com Enginyeria (1.298) i la Guàrdia Urbana (212), reflectint una major pressió operativa en àmbits clau per al funcionament de la ciutat.
Variacions en la neteja viària
Des del consistori, destaquen l’increment de 1.291 incidències relacionades amb la neteja viària del 2024 al 2025, un augment que s’atribueix principalment al canvi de contracta del servei de la brossa. Paral·lelament, s’ha produït una reducció de 928 avisos vinculats a residus abandonats per incivisme en un any. L’Ajuntament relaciona aquest important descens amb la campanya sancionadora impulsada de forma continuada en col·laboració amb la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana. Com va explicar Diari Més, del gener al setembre del 2025, es van interposar 165 multes.