POLÍTICA
Els Comuns demanen que l'Hospital Joan XXIII faci trombectomies els set dies a la setmana
També assenyalen que han aconseguit «desbloquejar» el projecte per construir l'Institut de l'Arrabassada
La diputada dels Comuns al Parlament, Susanna Segovia, ha demanat al Govern que s'ho cregui i aconsegueixi el suport d'ERC per aprovar els pressupostos. «Exigir que faci tot el possible perquè aquests s'aprovin com més aviat millor», ha dit aquest dilluns des de Tarragona.
Segovia ha afirmat que «entenen i respecten els tempos» dels republicans, però ha demanat a totes les forces polítiques que se sumin a l'aprovació dels comptes. «Nosaltres hem agafat una actitud proactiva i de valentia», ha asseverat. També ha assenyalat que l'acord assolit amb el Govern és ambiciós. «Hem aconseguit arrossegar al Partit Socialista allò que ells no volen fer, que és limitar l'especulació i els privilegis de l'habitatge», ha afegit.
Habitatge de protecció oficial a Aiguamúrcia
Per a la demarcació de Tarragona, els Comuns han assenyalat que han aconseguit desbloquejar el projecte per construir l'Institut de l'Arrabassada, que fa deu anys que es troba en barracons, així com que han assegurat la inversió per les obres de la nova residència de gent gran de Reus.
En l'àmbit de l'habitatge, el conseller dels Comuns a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado, ha destacat la promoció que es farà a Aiguamúrcia. «A Cala Quica es començarà a fer habitatge de protecció oficial, el despoblament no només s'arregla amb feina, sinó amb promoció pública en entorns rurals», ha dit. Respecte a la mobilitat, ha remarcat que es reforçarà la línia d'autobusos entre Tarragona i Reus.
Demanen que l'Hospital Joan XXIII faci trombectomies els set dies a la setmana
D'altra banda, Collado ha reclamat que l'Hospital Joan XXIII de Tarragona pugui fer trombectomies a pacients d'ictus les 24 hores al dia, els set dies de la setmana, ja que, suposa, un greuge respecte a altres territoris. Davant d'això, ha carregat contra la consellera de Salut, Olga Pané i li ha exigit que rectifiqui: «Hi ha una consellera ancorada en una posició de no mobilitat; li demanem que sigui sensata; té la capacitat econòmica, tècnica i prou recursos».