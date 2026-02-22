Religió
La Setmana Santa de Tarragona presenta el cartell i l'Opuscle per aquest 2026
El nou cartell, obra de Mireia Marchena, aposta per una imatge gràfica i icònica, un canvi impulsat per contribuir a adaptar la Setmana Santa de Tarragona als nous temps
L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona (AASST) ha presentat oficialment la imatge gràfica i l’Opuscle de la Setmana Santa 2026 en un acte celebrat el passat divendres a l’Església de Sant Agustí.
L’esdeveniment, que va comptar amb la participació del grup musical Canta la teva Fe, va donar el tret de sortida al conjunt d’actes d’aquesta celebració, que s’allargaran fins a principis d’abril.
La imatge del cartell d’enguany ha estat dissenyada per Mireia Marchena i proposa una línia gràfica icònica que trenca amb els darrers cartells elaborats a partir d’imatges fotogràfiques. L’AASST ha apostat per aquesta nova proposta amb la voluntat d’impulsar un canvi visual i contribuir a fer evolucionar la Setmana Santa de Tarragona.
Així mateix, l’Opuscle també es renova i enguany incorpora 13 articles escrits per les entitats que integren l’AASST, amb el propòsit de compartir detalls, efemèrides i reflexions sobre allò que evoca, per a cadascuna d’elles, la Setmana Santa de Tarragona. Una proposta més amena i amb una major càrrega de contingut visual.
Durant l’acte, i com a novetat, també es van lliurar els Reconeixements a la Fidelitat de la Setmana Santa de Tarragona 2026. L’AASST ha impulsat un nou format de distincions que, en aquesta edició, s’ha atorgat a les impremtes que col·laboren amb la Setmana Santa de la ciutat. Concretament, es va reconèixer la tasca de Gabriel Gibert Indústries Gràfiques, Impremta Virgili, Impremta Comercial, Servirepro i Gràfiques Ortiga.
L’acte va comptar amb la participació de la primera tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, i del provicari general per a la pastoral, mossèn Joan Àguila, que van pronunciar els parlaments de cloenda.
Amb aquesta presentació, la Setmana Santa de Tarragona inicia el seu camí cap a una nova edició que combina tradició i renovació, mantenint així viva una de les tradicions més arrelades de la ciutat.