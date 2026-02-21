Política
Vox convoca una manifestació a Tarragona contra «la islamització i la immigració massiva»
Se celebrarà el pròxim 18 de març al barri de Bonavista i serà la primera de diverses a Catalunya
El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha anunciat un «calendari de manifestacions» a Catalunya contra «la islamització i la immigració massiva». La primera mobilització se celebrarà el pròxim dimecres 18 de març al barri de Bonavista de Tarragona.
«És hora que els barris tornin a ser dels veïns. És hora que Catalunya torni a ser Catalunya i Espanya torni a ser Espanya. Ni el Marroc ni Algèria», ha assenyalat Garriga aquest dissabte en una atenció als mitjans al barri de Ca n'Anglada de Terrassa. El portaveu de Vox ha denunciat que Catalunya s'ha convertit «en l'epicentre de l'islamisme» a Espanya amb més de 660.000 musulmans.
«Aquí a Catalunya hi ha 371 mesquites, una xifra que s'ha duplicat en només 15 anys», ha afirmat Garriga.En paral·lel, el portaveu de Vox al Parlament ha censurat el que considera una «xaria gastronòmica» als col·legis catalans i ha culpat el Ministeri de Drets Socials d'imposar per decret «menús halal» als menjadors escolars.
«Des de Vox no ho permetrem i presentarem iniciatives a tots els ajuntaments catalans per prohibir aquests menús a les institucions públiques», ha avançat el també president provincial de Vox Barcelona.
«Els centres educatius estan per educar i no per sotmetre's a rituals aliens», ha censurat Garriga, que igualment ha disparat contra Junts com a «principals responsables de la islamització de Catalunya» i ha recordat el vot en contra de la formació de Puigdemont al Congrés a la proposta de prohibició del burca i el nicab en espais públics.
«Van preferir alinear-se amb l'esquerra per protegir una presó de tela que anul·la la dona abans de donar la raó a Vox», ha conclòs el portaveu de Vox al Parlament.