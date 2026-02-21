Successos
Detingut un home a Tarragona per provocar un incendi al seu pis i agredir els Mossos
Els fets van passar divendres a la tarda a la plaça Josep Sentís i Porta; els Bombers van extingir el foc sense que es produïssin ferits
Un home de 26 anys va ser detingut divendres al vespre després de provocar un incendi al seu habitatge de la plaça Josep Sentís i Porta i mostrar una actitud violenta davant els serveis d’emergència que van acudir al lloc.
Cap a les set de la tarda, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís per un individu amb un possible trastorn psiquiàtric que hauria calat foc al seu domicili. En arribar, els agents van haver de reduir davant la seva agressivitat.
Per aquests fets, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat i un delicte contra la seguretat de les persones.
Els Mossos també van activar els Bombers de la Generalitat, que van rebre l’avís a les 19.32 hores i van mobilitzar quatre dotacions. Els efectius van extingir ràpidament el foc, que no va provocar cap ferit.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre el detingut al lloc dels fets. Després de l’assistència sanitària, l’home va quedar sota custòdia policial i continua detingut.