SOCIETAT
La URV celebrarà les eleccions a rector entre el 25 i el 27 de maig
El Consell de Govern aprova el calendari electoral, 23 places de catedràtic i noves titulacions per al curs 2027/28
Les eleccions per escollir el nou rector o rectora de la URV per als propers sis anys se celebraran entre el dilluns 25 i el dimecres 27 de maig, mitjançant votació electrònica. El Consell de Govern d’aquest dijous ha aprovat el calendari complet dels comicis, incloent la publicació del cens provisional i el període de reclamacions, així com la convocatòria oficial de les eleccions el 13 d’abril.
El període de presentació de candidatures s’obrirà del 13 al 27 d’abril, i els candidats es proclamaran inicialment el 28 d’abril, amb la proclamació definitiva el 8 de maig després de les reclamacions. La campanya electoral tindrà lloc entre l’11 i el 22 de maig, i la mesa electoral es constituirà el 19 de maig. Les votacions electròniques se celebraran del 25 al 27 de maig i, si cal, una segona volta tindrà lloc entre el 8 i el 10 de juny.
Durant la sessió del Consell de Govern també s’han aprovat 23 places de catedràtic: 17 de promoció i 6 de contractat, així com el Pla de millora de les retribucions del professorat associat.
A més, s’han aprovat noves titulacions i canvis de denominació per al curs 2027/28, entre les quals destaquen el màster Erasmus Mundus en Disseny Innovador d’Entreteniment Temàtic i Atraccions per a la Sostenibilitat i el màster universitari en Assessoria Financera. Els graus en Llengua i Literatura Catalanes i Hispàniques passen a anomenar-se Filologia Catalana i Filologia: Estudis Hispànics, amb actualització dels plans d’estudis. També s’han inclòs les titulacions derivades de l’adscripció a la URV de BAU Centre Universitari d’Arts i Disseny de Barcelona.
Finalment, s’ha aprovat la creació de la Càtedra Cuidar la Salut i el Benestar, adscrita a la Facultat d’Infermeria i ubicada a la seu de Coma-ruga, amb suport de l’Ajuntament del Vendrell i la Diputació de Tarragona, així com el nou diploma de postgrau en Creació i Gestió d’Esdeveniments amb Impacte Estratègic.