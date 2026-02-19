ESPORTS
Tot a punt per a la celebració dels 140 anys del Gimnàstic de Tarragona amb una gran jornada d'activitats
Tastets esportius i el partit del primer equip marquen l’inici dels actes commemoratius
El Gimnàstic de Tarragona, juntament amb la SAE, ha donat el tret de sortida a la celebració dels 140 anys de l’entitat amb una jornada especial pensada per a tota la família. L’esdeveniment començarà a les 11 hores a les instal·lacions de la Budallera i culminarà amb el partit del primer equip davant l’Antequera CF a les 16 hores.
Els socis podran adquirir entrades per al partit de lliga al preu de 5 €, amb la possibilitat de comprar fins a quatre entrades addicionals per a amics o familiars. La jornada inclourà la participació de les quatre colles castelleres, un mural d’Orgull Grana, globus grana i altres sorpreses.
A partir de les 11 hores, al camp de gespa artificial, els nastiquers podran gaudir de diverses activitats: tastet de les seccions poliesportives amb 'passaport' per superar els reptes i entrar al sorteig de productes oficials, DJ per ambientar la jornada, pintacares i inflables per als més petits, servei de bar a càrrec d’El Bar de l’Estadi, pizzes d’Aboccaperta, galetes i cheesecake de Golossa Cakery, i finals del Maximum pàdel del Club Gimnàstic de Tarragona Grand Slam.
A partir de les 13.30 hores, es celebrarà una fideuada popular amb tiquets anticipats al preu de 5 € a la seu del Club i al Pavelló, mentre que el dia de l’esdeveniment costaran 8 € la ració.
La presentació de la jornada ha comptat amb la participació del conseller de la SAE, Antoni Vallverdú; del vicepresident del Club Gimnàstic, Enric Batista; i de la responsable de protocol, Teté García-Ramos.
Aquesta celebració és només l’inici dels actes commemoratius dels 140 anys del Gimnàstic, i al llarg de l’any s’organitzaran més activitats per recordar els 140 anys d’història del degà entre els clubs esportius.