MUNICIPAL
Tarragona posa en marxa la campanya informativa sobre el nou sistema de càrrega i descàrrega
Els transportistes reben avisos abans que al març entri en funcionament la regulació amb app i comencin les sancions
Tarragona ha començat aquesta setmana a informar els professionals del transport sobre els canvis en el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat. Fins a l’entrada en vigor del nou model, prevista per al 2 de març, els inspectors de l’EMT contactaran directament amb els conductors i deixaran fulletons informatius als vehicles estacionats per explicar-los com funcionarà el sistema de gestió de les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM).
Paral·lelament, ja s’ha actuat sobre el terreny. A la Rambla Vella s’ha repintat i ampliat la zona de càrrega i descàrrega, que passa dels 94 metres anteriors als 132 actuals, fet que permet habilitar una vintena de places. També s’hi han instal·lat les primeres senyalitzacions noves, uns treballs que s’allargaran fins a principis de març.
Funcionament del nou sistema
Amb el nou model, durant l’horari regulat —de dilluns a dissabte, de 8 a 13 h i de 16 a 20 h, excepte festius— serà obligatori registrar l’estacionament a través de l’aplicació mòbil PARKUNLOAD o mitjançant el web habilitat.
Les places estaran reservades exclusivament a vehicles comercials mixtos, furgonetes i camions. El temps màxim d’estada serà de 30 minuts per a vehicles amb un pes màxim autoritzat inferior a 3,5 tones i de 60 minuts per als que el superin.
A partir del 2 de març es començarà a sancionar els incompliments. Les multes seran de 200 euros per a vehicles no autoritzats (100 euros amb pagament anticipat) i de 100 euros per a vehicles autoritzats que no hagin tret el tiquet corresponent o no s’hagin registrat correctament a l’aplicació (50 euros amb pagament anticipat).
Millores per a persones amb mobilitat reduïda
La nova regulació també incorpora una millora per a les persones amb mobilitat reduïda. A partir d’ara podran estacionar fins a una hora consecutiva en qualsevol zona de càrrega i descàrrega de la ciutat. Un cop exhaurit aquest temps, hauran de moure el vehicle, però podran utilitzar una altra zona propera si ho necessiten.
En aquests casos, el registre també s’haurà de fer mitjançant la mateixa aplicació, i caldrà deixar visible la targeta original acreditativa de Persona amb Mobilitat Reduïda.