Tarragona es prepara per a la Caminada Popular d’aquest diumenge amb 700 participants inscrits
La primera cita esportiva a l’aire lliure del 2026 organitzada per Tarragona Esports celebra el Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger
Aquest diumenge 22 de febrer se celebrarà la Caminada Popular d’Hivern Asperger-TEA, la primera activitat esportiva a l’aire lliure del 2026 impulsada per Tarragona Esports. L’esdeveniment ha exhaurit les places disponibles i reunirà 700 participants. Un any més, compta amb la col·laboració de l'Associació ASPERCAMP amb l’objectiu de donar visibilitat a la síndrome d’Asperger-TEA i fomentar la sensibilització i la inclusió social.
La caminada, gratuïta i oberta a tota la ciutadania, sortirà des de la Rambla President Francesc Macià a les 10 hores. Minuts abans, a les 9.50 hores, al mateix lloc de sortida tindrà lloc la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de la síndrome d'Asperger, que se celebra cada 18 de febrer. La consellera d'Igualtat, Serveis a la Ciutadania i Serveis Socials, Cecilia Mangini, serà l'encarregada d'obrir aquest acte i la lectura del manifest anirà a càrrec de diversos consellers i conselleres municipals; i altres autoritats i representants d'ASPERCAMP. El conseller d'Esports, Mario Soler, clourà la lectura i donarà el tret de sortida a la caminada.
Com cada any, la caminada ofereix dos circuits circulars diferents per adaptar-se a les condicions físiques dels participants. El curt, de 5,8 quilòmetres, és totalment urbà i s’adapta a persones amb mobilitat reduïda; i el llarg, de 9,4 quilòmetres, recorre, en gran part, camins i corriols rurals de l'Anella Verda.
Els principals patrocinadors de la caminada són Ford Tarraco Center i Salut i Treball. A més, en l’esdeveniment també hi col·laboren Europa Direct, Ruzafa lloguer de vehicles, Automàtic Tarraco, Coca-cola, Bonpreu-Esclat, Via-T, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, C.E. Alliberaadrenalina, Diputació de Tarragona, Esportcat i la Generalitat de Catalunya.