SOCIETAT
Tarragona augmenta un 130% les classes de català per a nouvinguts en dos anys
L’Oficina de Promoció del Català amplia els cursos gratuïts i preveu arribar enguany fins als 575 alumnes
L’interès per aprendre català a Tarragona continua a l’alça i també ho fa l’oferta formativa pública i gratuïta. Les dades del 2025 de l’Oficina de Promoció del Català de l’Ajuntament de Tarragona (Oficat) mostren un increment d’alumnat del 57,6% respecte al 2024. La previsió d’enguany és arribar fins als 575 alumnes, fet que representa un creixement de gairebé el 46% respecte de l’any anterior, i un 130% més que el volum registrat el 2024. Durant aquest primer curs en funcionament, l’Oficat va acollir un total de 250 estudiants de nivell inicial de català, repartits entre els deu cursos que van tenir lloc en diferents centres cívics i escolars de la ciutat entre els mesos de novembre i gener.
L’any següent aquestes mateixes classes van reunir 306 usuaris, als quals cal sumar-los les 88 persones que van accedir a les formacions organitzades en col·laboració amb la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC). Enguany, el servei continua ampliant l’oferta amb nous cursos i més places per acabar amb les llistes d’espera, adreçats a nouvinguts i a persones que volen millorar la seva competència oral en català. Sota el lema Ep, escolta i parla!, les formacions s’impartiran en vuit centres diferents i tindran una durada de 30 hores lectives. La primera tanda es desenvoluparà entre els mesos de març, abril i maig, mentre que la segona volta està prevista per a l’octubre, novembre i desembre. Les inscripcions per aquest primer torn estaran obertes fins al 28 de febrer. Paral·lelament, també es donarà continuïtat als cursos en col·laboració amb l’UTIC. Els primers tindran lloc durant els mesos d’abril, maig i juny.
A banda de les formacions de nivell inicial, l’Oficat també impulsa iniciatives com Comerços aprenents, parlem-nos en català, iniciada l’any passat amb l’objectiu d’incrementar la presència del català als establiments de la ciutat. La campanya va incloure serveis com cursos gratuïts als comerciants, així com la traducció de cartes, horaris i menús, entre d’altres. Durant el seu primer any, el programa va visitar 200 establiments, dels quals un de cada quatre es van adherir a la iniciativa.
Tretze anys inactiva
L’Oficat es va recuperar durant el 2024, tretze anys després del seu tancament l’any 2011. La seva posada en marxa va ser una exigència del grup municipal de Junts per Catalunya per donar suport a les ordenances i pressupostos de 2024. L’Oficina va arrencar amb una partida inicial de 35.000 euros, mentre que el 2025 la formació va aconseguir doblar la inversió, amb 65.000 euros. Enguany la quantitat ha tornat a augmentar fins a assolir els 100.000 euros. «En la campanya electoral ens vam quedar sols defensant la llengua catalana i la reobertura de l’Oficat. Ho vam aconseguir negociant els pressupostos del 2024 i avui dia és un èxit», reivindica el portaveu de Junts, Jordi Sendra. «Aviat, gràcies a Junts, es crearà la Taula per la Llengua. El català és el fil roig de la nostra nació i eina essencial d’integració per a aquells que volen fer de Tarragona casa seva», assegura.
Més interès també al CNL
L’Oficina de Promoció del Català treballa de manera coordinada amb el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CNL), que tot i ser un organisme de la Generalitat, supervisa i valida els continguts formatius. En paral·lel, el CNL de Tarragona ha registrat un increment del 27% en les inscripcions respecte a l’any anterior. El centre ofereix cursos per a adults des del nivell inicial (A1) fins al nivell superior (C2). Actualment, el primer, adreçat majoritàriament a persones que no coneixen l’alfabet llatí, compta amb més de 100 inscrits.