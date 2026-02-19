POLÍTICA
El PP impulsa combustibles renovables i sintètics al clúster petroquímic de Tarragona
Huguet defensa una nova estratègia industrial alineada amb les prioritats europees per descarbonitzar i reforçar la indústria local
El Partit Popular ha reclamat fomentar l’ús de combustibles renovables i sintètics al clúster petroquímic de Tarragona. El diputat Pere Lluís Huguet ha subratllat la necessitat de definir i implementar una estratègia industrial que estigui en línia amb les directrius europees, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat del sector i accelerar la transició cap a la descarbonització.
Els populars han proposat que s’aprofitin els residus no reciclables com a matèria primera, integrant l’ús de l’hidrogen renovable en els seus processos de producció. «És una via per accelerar la descarbonització del sector químic, per reforçar la competitivitat industrial i dinamitzar l’entorn rural mitjançant la generació d’ocupació en tota la cadena de valor», ha explicat Huguet.
El PP defensarà posar en marxa l’Associació de la Vall de l’Hidrogen i desenvolupar un pla de treball per portar a terme una xarxa tancada d’hidrogen pel polígon petroquímic de Tarragona, amb una interconnexió al Port de Tarragona i que estigui preparada la interconnexió amb la xarxa troncal d’Hidrogen del corredor sud-occidental de la Unió Europea. «Hem d’influir per tal que els projectes de descarbonització del clúster de Tarragona puguin ser inclosos dins dels Projectes d’Importància d’Interès Comú Europeu i dels instruments que en puguin sortir. La indústria de Tarragona ha de rebre fons suficients per a dur a terme la seva transformació», ha manifestat el diputat reusenc.
El Partit Popular ha constatat que ha de ser una prioritat de Govern definir i desplegar una nova estratègia que sigui competitiva i que faciliti el creixement de la indústria, la productivitat i la confiança empresarial. «S’ha de realitzar amb criteris estratègics, objectius clars, amb flexibilitat regulatòria i amb visió de llarg termini. És elemental que la indústria sigui l’eix vertebrador del model econòmic de Tarragona i, per tant, de Catalunya, amb l’objectiu d’incrementar el pes industrial per sobre del 20% del PIB, i impulsant la seva digitalització», ha conclòs Huguet.