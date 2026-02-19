SOCIETAT
El Port de Tarragona mou 29,2 tones el 2025 i assoleix rècords històrics en mercaderies d'alt valor afegit
La càrrega general convencional i els productes siderúrgics marquen «màxims absoluts»
El Port de Tarragona ha tancat l'exercici de 2025 amb un moviment de 29,24 milions de tones, una xifra que suposa un ajustament del 7,7% respecte a l'any anterior. Segons l'Autoritat Portuària, l'estratègia de diversificació ha permès assolir fites històriques en sectors clau per a l'economia del territori. La càrrega general convencional ha batut el seu rècord històric absolut amb 1,79 milions de tones, superant la marca de 2021. Amb un creixement del 15,7% respecte al 2024, aquesta xifra avala l'estratègia corporativa per atreure mercaderies que generen més activitat logística i valor econòmic. Els productes siderúrgics també han registrat un any de rècord, amb gairebé 825.000 tones mogudes i un augment del 17%.
Hub energètic
Malgrat que el grup de líquids a doll ha registrat una contracció del 9,3% -mantenint-se com el motor principal amb 18,82 milions de tones-, des del port tarragoní destaquen l'excepcional comportament de les gasolines. La benzina i el querosè han assolit un nou màxim d'1,39 milions de tones, que suposa un increment del 43,5% respecte a l'any passat i que supera fins i tot les xifres prepandèmia. «Aquestes dades confirmen la capacitat del Port de Tarragona per actuar com a hub internacional de productes refinats», indiquen. D'aquesta manera, diuen, donen suport a les empreses del pol petroquímic.
Agroalimentaris al servei del territori
El tràfic de productes agroalimentaris ha registrat el seu quart millor exercici històric amb 5,79 milions de tones. En aquest segment, el descens del 17,6% en la importació d'agroalimentaris s'explica pel bon comportament de la collita nacional. Dins els sòlids a lloure, també destaca l'increment del 24% en productes energètics, impulsats per la demanda industrial específica durant l'últim trimestre.
Pel que fa a la resta de tràfics estratègics, aquests mostren una gran solidesa. Els productes químics, amb 3,63 milions de tones, tanquen el segon millor any de la sèrie històrica i refermen el vincle amb el clúster petroquímic, mentre que el moviment de vehicles es manté en xifres robustes amb 216.000 unitats, el quart millor registre del port. Respecte a l'aposta pel turisme, s'han programat el mateix nombre d'escales de creuers que l'any anterior, 63, i s'ha optimitzat l'ocupació assolint els 129.330 passatgers.
Resultats econòmics sòlids
Tot i que encara són dades provisionals, el Port de Tarragona ha tancat el 2025 amb una xifra de negoci de 65,6 milions d'euros, un resultat d'explotació de 9,8 milions d'euros i un resultat abans d'impostos d'11 milions d'euros. L'EBITDA de 32,2 milions d'euros i el 'Cash Flow' de 30,5 milions d'euros evidencien una elevada capacitat de generació de recursos, garantint la viabilitat inversora. Alhora, el port presenta un baix nivell d'endeutament de 28,1 milions d'euros, una ràtio que mostra una situació econòmica saludable.
Moment clau
A banda dels resultats d'aquest exercici, les instal·lacions portuàries encaren un 2026 decisiu, ja que es consolidaran, sostenen, els pilars de la seva transformació logística. El president del port tarragoní, Santiago Castellà, ha refermat que l'any vinent serà «l'any del port amb l'entrada en funcionament d'infraestructures clau que multiplicaran la connectivitat ferroviària i la capacitat operativa del recinte». Una d'aquestes serà la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo. Amb les obres ja finalitzades, la infraestructura està a punt per a la seva posada en funcionament.
Aquest port sec, amb capacitat per gestionar 100.000 contenidors l'any i operar trens de 750 metres, permetrà connectar el centre peninsular amb la façana mediterrània en només sis hores. Aquesta plataforma actuarà en sinergia amb la Terminal Intermodal de La Boella, situada dins el recinte portuari que completarà el node logístic de referència al nord-est peninsular, aprofitant l'arribada de l'ample europeu que «situarà Tarragona en el mapa dels fluxos comercials directes amb el cor d'Europa».
En paral·lel, el port avança en la licitació de la nova terminal marítima polivalent al Moll d'Andalusia. Aquest projecte és la peça clau per diversificar l'activitat del recinte i augmentar el pes de la càrrega general i el contenidor. Aquesta terminal multipropòsit dotarà el Camp de Tarragona d'una infraestructura d'alta capacitat per atraure nous operadors globals, assenyalen des del port.
Pel que fa al Moll de Balears iniciarà una segona etapa transformadora amb una ampliació que guanyarà 19 hectàrees d'esplanada destinades a convertir Tarragona en un hub logístic i de muntatge per a l'eòlica marina flotant. Aquesta aposta estratègica permetrà al recinte tarragoní liderar un sector emergent clau per a la descarbonització de la Mediterrània.
Finalment, aquest creixement anirà acompanyat d'un compromís mediambiental el 2026 quan es licitarà el sistema OPS (Onshore Power Supply) al Moll de Balears. Amb aquesta tecnologia, els creuers i vaixells de gran calat es podran connectar a la xarxa elèctrica en atracar, eliminant les emissions a l'atmosfera durant la seva estada al port i consolidant el camí cap a un Port de Tarragona amb zero emissions netes.