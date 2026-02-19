PATRIMONI
L’Amfiteatre tindrà una nova passarel·la per accedir a l'arena
Les obres, que començaran després de l'estiu, inclouen la millora del sistema de drenatge
«Aquest 2026 serà l’any de l’Amfiteatre». Així ho va assegurar ahir el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, qui va desglossar les diferents actuacions que es duran a terme els pròxims mesos per millorar l’accessibilitat i la conservació del monument més emblemàtic del conjunt arqueològic de Tàrraco. La intervenció principal consistirà en la construcció d’un nou accés a l’arena.
Serà una passarel·la il·luminada que permetrà el pas de persones amb mobilitat reduïda. Segons va explicar el tercer tinent d’alcalde, les obres començaran «després de l’estiu» i, un cop finalitzin, es retirarà la bastida i l’escala metàl·lica que es van instal·lar de forma provisional l’any 2018. Més enllà de la futura rampa, també es duran a terme treballs per optimitzar el sistema de drenatge, amb l’objectiu d’evitar acumulacions d’aigua en episodis de pluja i filtracions que puguin malmetre l’estructura.
Igualment, es crearà una nova guingueta de venda d’entrades a l’entrada principal del recinte, a la qual s’accedeix des del parc de dalt. El conjunt d’aquestes accions suposarà una inversió global d’uns 500.000 euros. García Latorre va detallar que el projecte està supervisat «a nivell municipal» i el consistori està pendent de la validació per part de la Comissió de Cultura de la Generalitat. La previsió, apuntava l’edil, és que «la bastida pugui haver marxat abans de finals d’any».
Paral·lelament, l’Ajuntament de Tarragona està ultimant la redacció del Pla Director de l’Amfiteatre, les conclusions del qual es presentaran «en breu». «Serà el full de ruta per als pròxims anys, no només pel que fa a modificacions o obres concretes, sinó també sobre altres afectacions de l'entorn», va indicar el conseller de Patrimoni, qui va afegir que el document fixarà una planificació «a curt, mitjà i llarg termini per posar en relleu un monument que ho necessita».
En aquest marc, el govern municipal ha sol·licitat una subvenció del 2% Cultural per finançar una nova fase de prospeccions arqueològiques en aquest espai i obtenir-ne noves dades. García Latorre va assenyalar que ja s’ha redactat el projecte i s’ha presentat a la convocatòria impulsada per l’Estat.
Inversions del 2025
Durant el 2025, el consistori va invertir uns cinc milions en projectes relacionats amb el patrimoni. D’aquests, més de quatre han anat a parar al Fòrum de la Colònia. El conseller va explicar que les obres finalitzaran a la primavera i, posteriorment, s’impulsarà la part museogràfica: «La licitació ja està en marxa». També es van destinar 1,1 milions d’euros a la reparació de diferents espais del Pretori i el Circ; i es van fer intervencions a la Muralla (250.000 euros), així com a la Casa Canals, l’Amfiteatre i altres edificis patrimonials (250.000 euros). A banda, en aquest inici del 2026, s’estan consolidant les restes del camí de la Fonteta.
Tot plegat s’ha produït en un context marcat per la creació del nou Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco com a referent en la gestió d’un dels tresors més preuats de la ciutat. A més, el seu naixement ha coincidit amb la celebració del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO: «El 2025 serà un any recordat. No només per les inversions, sinó pel canvi en el paradigma i la forma d’entendre el nostre patrimoni».