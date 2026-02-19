TRANSPORT
Junts i Mercaderies rebutgen les pantalles acústiques de 5 metres que vol posar Adif a Tarragona
El partit i la plataforma aposten per col·locar minibarreres d'1,35 metres que esmorteeixen el soroll dels trens
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Tarragona i la plataforma Mercaderies per l'Interior han rebutjat les pantalles acústiques de cinc metres d'alçada que Adif vol col·locar en diferents punts del terme municipal de la ciutat per reduir l'impacte acústic del pas de trens. Pel partit i l'entitat és una mala solució per l'elevat impacte visual que suposaria i perquè seria contraproduent a nivell patrimonial, especialment per a l'amfiteatre romà.
Per minimitzar l'impacte acústic que tenen els trens en habitatges propers a les vies, han proposat una nova solució tècnica que es comença a aplicar i que consisteix en unes minibarreres d'1,35 metres de formigó que generen el mateix efecte que les pantalles.
En el ple d'aquest divendres de l'Ajuntament de Tarragona, Junts presentarà una moció en la qual es demana que el consistori expressi una oposició frontal' al projecte d'Adif, valorat en uns 12 milions d'euros. Així mateix, el text també preveu exigir a l'administrador ferroviari que les mesures de protecció acústica siguin respectuoses amb el paisatge i el patrimoni. Alhora, sol·liciten al Ministeri de Transports reprendre amb caràcter d'urgència l'Estudi de Viabilitat de la Xarxa Arterial Ferroviària de Tarragona, com a única solució definitiva i estructural a llarg termini per desviar el trànsit de mercaderies.
Respecte a aquest darrer punt, el portaveu de Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, ha explicat que esperen des del 2023 que des de l'Estat es faci aquest estudi, i des del juliol del 2024 que se'ls respongui a les propostes alternatives que va presentar la plataforma. De fet, aquest dimecres mateix van mantenir una reunió amb el Departament de Territori de la Generalitat per tractar la qüestió i en van sortir esperançats, i tal com ha explicat Sedano, s'ha obert la porta perquè sigui el Govern qui lideri l'execució d'aquests estudis.
Per la seva banda, el portaveu de Junts al consistori tarragoní, Jordi Sendra, ha apel·lat a la resta de grups municipals i al govern local perquè aprovin la moció i es facin les accions necessàries per evitar la col·locació de pantalles acústiques de cinc metres. «És una aberració», ha emfatitzat.