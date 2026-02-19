SOCIETAT
Entitats socials es manifestaran l'1 de març per reclamar que el Joan XXIII atengui pacients d'ictus les 24 hores
El servei de trombectomia a Tarragona només està operatiu de dilluns a divendres en horari diürn
La Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública i la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) es manifestaran l'1 de març a la Rambla Nova de Tarragona per reclamar que l'hospital Joan XXIII pugui fer trombectomies a pacients d'ictus les 24 hores al dia els set dies de la setmana.
Actualment, els pacients que pateixen un ictus a les demarcacions de Tarragona i Lleida a la nit o en caps de setmana han de ser traslladats a Barcelona, fet que endarrereix el tractament i pot deixar seqüeles molt més greus. Aquesta és una reivindicació que a Tarragona fa temps que es duu a terme i que no s'ha resolt. Per això, els convocants han demanat la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané.
Francesc Bové és un metge de família de Tarragona que va patir un ictus fa set anys. Des d'aleshores, lluita perquè el servei a Joan XXIII sigui permanent. Ara, un 37% del temps a Tarragona es poden fer trombectomies, però el 63%, no. «Cada minut que passa el teu cervell empitjora. Un de cada dos dels pacients que han d'anar a Barcelona, quan hi arriben no se'ls pot fer la trombectomia perquè el cervell ja no està en bones condicions, i als que se'ls hi pot fer queden amb seqüeles evitables», ha concretat Bové. Fins i tot hi ha casos de pacients que no s'acaben derivant a Barcelona «perquè no aguantarien un trasllat i es queden aquí amb seqüeles».
Tot just aquest dimecres el marit de Demensa Bartual, usuària de l'hospital, va patir un ictus a Tarragona. En el seu cas, va tenir sort perquè el va tenir al migdia, amb la qual cosa «el van atendre ràpidament» i no va haver de ser traslladat. Li van fer la trombectomia «i va anar molt bé», ha explicat ella. Tot i això, reivindica el servei 24 hores: «ha de ser igual aquí que a Barcelona», ha afirmat.
Isabel Cabello, membre de la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública, ha expressat la seva «indignació» per les declaracions de la consellera de Salut, Olga Pané. «Va dir que pels casos d'ictus que hi havia a Tarragona, que no calia que hi hagués el servei», ha remarcat Cabello. Un argument que per als membres de l'entitat no és vàlid perquè hi ha centenars de casos d'ictus a la demarcació de Tarragona.