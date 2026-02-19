Successos
Detingut a Tarragona per explotació laboral: alguns treballadors dormien al magatzem
Els agents van detectar jornades extenuants, sous per sota del mínim i el control de la seva documentació
La Guàrdia Civil de Tarragona, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de la ciutat i Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha procedit a la detenció de l’administrador d’una empresa dedicada a la venda de begudes a la capital tarragonina, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic d’éssers humans en l’àmbit laboral.
L’actuació té el seu origen en una inspecció conjunta d’ambdós cossos policials realitzada a finals de 2024, en la qual van ser detectats a l’interior d’un magatzem de la localitat diversos treballadors que no es trobaven donats d’alta a la Seguretat Social. Posteriorment, l’octubre de 2025, en el curs de controls periòdics efectuats a la zona, es va tornar a localitzar diverses persones exercint funcions laborals a l’esmentat establiment.
Arran d’aquests fets, es van establir diversos dispositius de seguiment i inspecció a fi de comprovar les condicions laborals en les quals es trobaven treballant. Fruit d’aquestes actuacions es van detectar greus irregularitats relacionades amb els horaris i les condicions de feina, constatant-se que diversos empleats arribaven fins i tot a pernoctar a l’interior del magatzem, en espais habilitats com a infrahabitatges i en condicions d’insalubritat.
El dia 3 de desembre de 2025 es va dur a terme una nova inspecció conjunta pels cossos actuants, detectant-se al seu interior a tres persones en situació administrativa irregular que es trobaven treballant en aquell moment. Després de l’anàlisi de la documentació intervinguda i les manifestacions d’algunes de les víctimes, els investigadors van apreciar l’existència de diversos indicadors compatibles amb un possible delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral.
Entre els esmentats indicadors es trobaven la limitació de la llibertat dels treballadors, el control i manipulació de la seva documentació, la dependència econòmica, jornades laborals extenuants, retribucions inferiors al salari mínim interprofessional, així com el ferri control personal per part de l’encarregat. També es va poder comprovar que els mateixos treballadors intentaven ocultar els fets als agents actuants, protegint els seus opressors, fet que evidenciava la situació de pressió i control al qual estaven sotmesos.
Finalment, el passat 17 de febrer de 2026, agents de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana van procedir a la detenció de l’administrador de l’empresa com a presumpte responsable d’un delicte de tràfic d’éssers humans en l’àmbit laboral. Les diligències instruïdes van ser presentades davant del Tribunal d’Instància de Tarragona en funcions de guàrdia.