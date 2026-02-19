ECONOMIA
El Barcelona Centre Logístic establirà un grup de treball sobre el sector a Tarragona i Lleida
És una proposta de Santi Castellà on estaran representats els principals agents econòmics
El Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL) constituirà un grup de treball sobre el sector a Tarragona i Lleida. Així ho va aprovar el Consell Executiu de l’entitat ahir, a proposta del seu president, Santiago Castellà. El lobby tradicionalment havia alternat la presidència entre el Port de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca, i al qual el Port de Tarragona s’ha incorporat en aquest sistema rotatiu gràcies a un acord amb Barcelona. El Port de Barcelona ha cedit un any de la seva presidència biennal a Tarragona per fer-ho possible.
Fins ara, BCL havia centrat la seva activitat en la logística de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb aquesta decisió, el lobby amplia el seu abast territorial cap al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Des del Port es remarca que l’objectiu no és competir amb Barcelona, sinó complementar-la. Davant l’escassetat de sòl industrial i logístic i la saturació de l’àrea metropolitana barcelonina, Tarragona es presenta com un espai per potenciar el lideratge conjunt de Catalunya i del nord-est peninsular en el panorama logístic estatal, mediterrani i europeu. La nova presidència marca un canvi de tendència que evidencia el pes que està guanyant Port Tarragona dins del panorama logístic, així com la necessitat de promoure aliances i sinergies per a consolidar el lideratge de Catalunya com a regió de referència en el mapa de la logística d’Europa i de la Mediterrània.
A més, s’han mantingut reunions de treball amb l’Ajuntament de Lleida per explorar sinergies i s’ha participat en un acte a la Cambra de Comerç de Saragossa per identificar oportunitats de col·laboració amb el sector logístic aragonès.
Aliança portuària
L’aliança entre les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona respon a la necessitat compartida de disposar d’infraestructures logístiques competitives que garanteixin el seu creixement. En aquest sentit, cal destacar que els dos grans ports d’interès estatal de Catalunya col·laboren per a impulsar la creació d’autopistes ferroviàries i de noves terminals intermodals dins dels seus hinterlands que promoguin una logística eficient i moderna.
«Els ports estem vivint un moment de transformació, en el qual ja no ens expliquem únicament per les infraestructures que fem, sinó especialment per la creació de cadenes de valor a la nostra àrea d’influència, que generin dinamisme econòmic i desenvolupament social», expressa el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà.