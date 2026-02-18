ESPORTS
Viñuales: «La tercera edició consolida Tarragona com a referent del tennis taula estatal»
Ajuntament i federació volen convertir la ciutat en seu permanent dels principals campionats espanyols de tennis taula
Tarragona ha tornat a situar-se aquest dimecres al centre del tennis taula espanyol amb la celebració de les finals del Campionat d’Espanya Absolut al Palau d’Esports Catalunya. L’alcalde, Rubén Viñuales, ha estat l’encarregat de fer el servei d’honor abans de l’inici de les finals, en un acte que també ha servit per donar el tret de sortida a les Copes del Rei i de la Reina, que comencen aquesta tarda.
Viñuales ha estat acompanyat pel president de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado. Tant el consistori com la federació comparteixen la voluntat que Tarragona esdevingui la seu estable d’aquestes grans cites esportives.
«La tercera edició d’aquests grans campionats consolida Tarragona com a seu referent del tennis taula espanyol», ha afirmat l’alcalde, que ha agraït a la federació «que torni a apostar per la ciutat». En aquest sentit, ha reiterat la voluntat que Tarragona pugui convertir-se en la seu permanent d’aquestes competicions i ha remarcat l’aposta municipal per posicionar la ciutat com a capital de referència en esport i turisme esportiu.
Per la seva banda, Machado ha expressat la satisfacció de la federació per tornar a la ciutat i ha destacat l’acollida rebuda. També ha apuntat que seria molt positiu poder establir una seu fixa a Tarragona, tot subratllant la valoració favorable que fan federacions i clubs tant de les instal·lacions com de l’organització i el desenvolupament de les proves.
La representant territorial de l’Esport al Camp de Tarragona, Estefania Serrano, ha posat en relleu la capacitat organitzativa i les infraestructures esportives de la ciutat per acollir esdeveniments d’alt nivell, i ha remarcat l’aposta institucional per impulsar el turisme esportiu i contribuir a la desestacionalització.
Des de divendres passat i fins al 22 de febrer, el Palau d’Esports Catalunya de l’Anella Mediterrània acull les principals competicions estatals de tennis taula. El cap de setmana anterior es va disputar la primera part del Torneig Estatal, que es reprendrà divendres dia 20 i finalitzarà diumenge 22. Paral·lelament, des de diumenge i fins avui s’ha celebrat el Campionat d’Espanya Absolut amb els millors jugadors i jugadores del panorama estatal, i a partir d’aquesta tarda i fins divendres tindran lloc les Copes del Rei i de la Reina, les competicions per equips més destacades del calendari.
Les finals del Campionat d’Espanya Absolut i també les de les Copes del Rei i de la Reina es retransmeten a través de RTVE Play, fet que permet seguir l’esdeveniment arreu de l’Estat.