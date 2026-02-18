SOCIETAT
Tarragona desplega el 8M amb el lema ‘Som Imparables’ i una agenda d’actes arreu de la ciutat
La programació arrenca el 23 de febrer i reivindica la memòria, els drets i la lluita feminista en tots els àmbits
Tarragona es prepara per commemorar el Dia Internacional de les Dones amb una programació àmplia i transversal que vol combatre les desigualtats de gènere des de diferents espais de la ciutat. La conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ impulsa un conjunt d’activitats sota el lema Som Imparables: construïm des del que ens uneix, amb la voluntat de reforçar el compromís col·lectiu amb els drets de les dones.
Durant la presentació del programa, la consellera d’Igualtat, Cecilia Mangini, ha remarcat que les desigualtats persisteixen i adopten noves formes, sovint més subtils o digitals, però amb un impacte directe en la vida de les dones. Ha advertit que continuen existint violències visibles i invisibles, bretxes salarials, sobrecàrrega de cures i limitacions professionals i socials, així com discursos que posen en risc drets consolidats. En aquest context, ha assegurat que la ciutat no normalitzarà cap retrocés en matèria d’igualtat ni cap forma de violència o desinformació.
La programació començarà el 23 de febrer amb la conferència Reptes i aportacions del feminisme en la societat actual, feminisme urgent, a càrrec de la periodista i escriptora Núria Valera, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Valera és especialista en violència de gènere i autora d’obres com Feminismo para principiantes i Cansadas, i va formar part de l’equip fundacional del primer Ministeri d’Igualtat d’Espanya.
Entre els actes previs també hi haurà la inauguració de l’exposició On comença la Llum, de l’artista Mer Hausmann, el 3 de març; un acte amb dones gitanes a l’Ajuntament el 4 de març; la representació de l’obra Máquinas sexuales a la Sala Trono el 7 de març; i un Escape Room titulat Incendi a la Triangle Shirtwaist Company a l’Espai Jove Kesse la mateixa tarda.
51 punts, mil camins de dones que han fet Tarragona
Una de les iniciatives centrals serà 51 punts, mil camins de dones que han fet Tarragona, una proposta que dona visibilitat a la col·lecció de Punts de Llibre de Dones de Tarragona creada per l’Ajuntament durant més d’una dècada. Actualment, són 51 les dones reconegudes, a les quals s’afegiran tres nous punts en aquesta edició.
La iniciativa es transformarà en una ruta urbana amb parades temàtiques, microaccions artístiques i la implicació d’entitats, creadores locals i el Consell Municipal de les Dones. L’objectiu és portar la memòria femenina als carrers i convertir-la en un mapa viu que connecti passat, present i futur amb mirada feminista. Les activitats es desplegaran als barris de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Sant Salvador, i culminaran el 6 de març amb una ruta des de l’Ajuntament fins a la plaça Corsini, amb concerts finals.
L'acte institucional, el 6 de març
El 6 de març tindrà lloc la lectura del manifest institucional davant de l’Ajuntament, amb la participació de dones representants de les quatre colles castelleres de la ciutat, que aixecaran un pilar com a símbol de força col·lectiva. Prèviament, es farà una lectura conjunta amb els sindicats a la plaça de la Dona Treballadora.
El 8 de març es representarà el Ball Parlat Sogra i Nora, organitzat per l’Associació Dames i Vells de Tarragona, amb actuacions als jardins davant de la Diputació i al Passeig de les Palmeres.
Al llarg de tot el mes, el Punt Lila recorrerà diversos espais de la ciutat amb accions de sensibilització, i la programació es clourà el 10 de març amb l’acte de lliurament dels Punts de Llibre Dones Tarragonines a la Casa Canals.