Prorrogaran el contracte de neteja dels edificis i dependències municipals de Tarragona
El ple aprovarà allargar l'adjudicació del lot A i C un any més
El ple de l’Ajuntament de Tarragona debatrà, aquest divendres, la pròrroga dels lots A i C del contracte de neteja dels edificis i dependències municipals del consistori i de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) per un any més. Es tracta d’una decisió prevista en els plecs de clàusules i que permetrà mantenir la continuïtat d’un servei considerat essencial i d’interès públic.
El lot C, que inclou la neteja de centres escolars, llars d’infants, l’Escola de Música i la Unitat d’Escolarització Compartida, es va adjudicar a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL. El contracte inicial, signat el 20 de febrer del 2024, té una durada de dos anys i un import total de 2.752.014,97 euros (IVA inclòs). La proposta de pròrroga és d’un any —fins al 28 de febrer del 2027—, amb un cost pluriennal d’1,9 milions (IVA inclòs). Pel que fa al lot A, que cobreix els edificis i dependències municipals, l’empresa Servinet va assumir el servei l’1 de març del 2024 amb un import inicial d’1.740.101 euros (IVA inclòs) pels dos anys de contracte. També es vol prorrogar fins al 28 de febrer del 2027, amb un cost d’un milió d’euros. La tramitació compta amb informes favorables de Viceintervenció i del Secretari General, i encara hi hauria una segona pròrroga disponible si fos necessària.