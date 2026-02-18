POLÍTICA
El PP reclama un pla integral de manteniment a Bonavista
La portaveu Maria Mercè Martorell reclama incrementar la neteja viària, actuar al parc de l’església i instal·lar una comissaria de proximitat
La portaveu popular, Maria Mercè Martorell, ha reclamat actuacions urgents al barri de Bonavista. La portaveu del Grup Municipal PP a l’Ajuntament de Tarragona ha demanat elaborar i executar un pla integral de manteniment a tot el barri que inclogui la reparació de voreres, asfalt, mobiliari urbà i enllumenat públic. Els populars ho defensaran en forma de moció en el ple ordinari d’aquest divendres.
La líder popular ha destacat el barri de Bonavista no és aliè a l’abandonament general de tota la ciutat i els seus barris. «La ciutat pateix un abandonament i una manca de voluntat en mantenir-la en perfectes condicions». «Els veïns i veïnes denuncien insalubritat als carrers, voreres en molt mal estat i espais comuns en deficient manteniment. També ens han demanat més seguretat amb més agents i millor il·luminació», ha explicat Martorell, qui ha indicat que el barri necessita una de les comissaries o oficines de la Guàrdia Urbana de seguretat per apropar la policia a la ciutadania.
El Partit Popular també ha traslladat la denúncia dels veïns i veïnes que indica que la junta de l’Associació de Veïns està caducada des de principis de 2025, sense que hi hagi hagut eleccions per renovar-la. «Els veïns i veïnes lamenten que aquesta situació provoca incertesa, que la comunicació amb l’entitat és pràcticament inexistent i que la seva representació s’està debilitant», ha expressat la portaveu.
La moció que defensarà el grup popular a l’Ajuntament de Tarragona insta a l’Ajuntament a elaborar i executar un pla integral de manteniment del barri de Bonavista, a incrementar la neteja viària i el manteniment dels espais públics, a actuar al parc de l’església, clausurat des de fa mesos, a reforçar la presència de la Guàrdia Urbana i a instal·lar la comissaria o oficina de proximitat. «S’ha de garantir que l’espai públic sigui l’adequat per una ciutat del segle XXI. Hem de recuperar el barri, tornar a generar activitat, seguretat i orgull de pertinença. Això només és possible amb un Ajuntament present, amb serveis municipals ben gestionats perquè funcionin correctament», ha conclòs Martorell.