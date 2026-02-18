SOCIETAT
Malestar veïnal al carrer Gasòmetre de Tarragona per sorolls i incidents recurrents en un bar
El local acumula una trentena d’actuacions de la Guàrdia Urbana i va ser clausurat durant un mes
Veïns del carrer Gasòmetre de Tarragona denuncien problemes de convivència amb el bar situat al número 41. Segons expliquen, des que l’establiment va obrir, fa ja un parell d’anys, cada nit es repeteix el mateix escenari, amb clients que surten al carrer a fumar amb la beguda a la mà, converses en to elevat i crits que s’allarguen fins ben entrada la matinada. La situació, alerten, ha derivat també en diversos avisos als cossos policials per baralles a l’exterior del local.
Des de la Guàrdia Urbana confirmen que l’establiment acumula una trentena d’actuacions en els darrers dos anys, principalment per sorolls, incompliment d’horaris, i altercacions a la via pública, amb dos casos que han acabat amb detencions. De fet, a principis del 2025, es va ordenar un tancament temporal d’un mes per molèsties i manca de documentació. També s’han tramitat diverses denúncies administratives per incompliment de l’horari de tancament.
Així i tot, els veïns asseguren que les molèsties persisteixen i reclamen una actuació més contundent per garantir el descans dels residents i la convivència en aquesta zona. «Els veïns ja estan cansats de no poder dormir amb tranquil·litat, tot i que resideixen al centre de la ciutat», manifesta la comunitat en un escrit.
No és la primera vegada que expressen el seu malestar. Segons afirmen, el conflicte ja va arribar a l’Ajuntament l’any 2024, quan diversos residents van registrar escrits per deixar constància dels «inaguantables sorolls a altes hores de la matinada». Així, els afectats denuncien que malgrat aquestes comunicacions, la situació encara no s’hauria resolt.
Aquest gener, la tensió va tornar a escalar amb una baralla multitudinària a l’exterior del local. Els Mossos d’Esquadra s’hi van desplaçar després de rebre l’avís, tot i que en arribar només quedava una persona al lloc dels fets. L’incident va quedar enregistrat en vídeo i es va difondre a les xarxes socials. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana assegura que es mantenen els controls, especialment en l’horari de tancament. Les seves darreres intervencions, expliquen, han estat aquest any per molèsties de clients a l’interior de l’establiment.