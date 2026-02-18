CULTURA
L’Especial Dansa torna a Tarragona: comptarà amb 15 companyies i té la previsió de 250 assistents
La jornada professional mostrarà espectacles a punt per ser estrenats i peces en fase de creació
Tarragona tornarà a ser l’escenari d’Especial Dansa, la jornada professional que busca impulsar la contractació d’espectacles de dansa en el mercat català i establir aliances. La segona edició de la iniciativa se celebrarà el 25 de març al Palau de Congressos i reunirà 15 companyies escollides en una convocatòria amb més de 120 aspirants.
L’organització preveu que l’Especial Dansa aplegui 250 assistents, entre companyies i professionals del sector cultural. La jornada arrencarà amb ‘Especial Showcase’, on 9 companyies presentaran fragments dels espectacles preparats per estrenar. En canvi, la categoria ‘Especial Lab’, mostrarà 6 peces en fase de creació. Les inscripcions professionals de l’Especial Dansa estan obertes fins al 18 de març.
La jornada professional, que és biennal i gratuïta, es proposa esdevenir l’espai de referència per reforçar el mercat intern de la dansa i reactivar-lo, impulsant la distribució territorial d’aquesta disciplina, i connectant tècnics i tècniques municipals i programadors i programadores d’arts escèniques del país amb els professionals que formen part de l’ecosistema.
Les propostes seleccionades per l’’Especial Showcase’ són ‘BAUNSBAK’ d’Elvi Balboa / Move 25 SL; ’Mis Alegrías’ del Colectivo Lamajara; ‘ERCÁS’ de Silvia Batet; ‘Paisatges. ESTUDI #2’ de CreaMoviment; ‘Bona vibra amansa les feres’ d’Arnau Pérez; ‘Ballar sol és un pal’ de Moveo; ‘Suite nº 4: DO NOT DISTURB’ d’Hotel Col·lectiu Escènic; ‘360º’ de La Gualtero, i ‘ALETA’ de la Cia. Marc Fernández.
Pel que fa a les creacions que formaran part d’’Especial Lab’, es tracta de ‘FIEBRE’ de LaCerda; ‘KAAMOS’ d’Anna Rubirola; ‘Brida’ d’Ester Guntín; ‘INTER:FASE Uku’Pacha Blueprints of Home’ de Ravid Abarbanel, i ‘Negro Luz’ de Raquel Klein.
Els espectacles programats a Especial Dansa formen part de Programa.cat, el sistema d’ajuts del Departament de Cultura per donar suport a les programacions municipals d’arts escèniques i música.
La convocatòria oberta de l’Especial Dansa va reunir més de 120 artistes i companyies de dansa de Catalunya. Una comissió d’experts de la dansa en va seleccionar els 15 que hi participen. Els integrants d’aquesta comissió són Pau Estrem, Giulia Poltroneri, Kena Rodríguez, Vanessa Gatell i Guillem Rius.
Especial Dansa se suma juntament amb CataLANDance a les accions de foment del mercat de la dansa, i conjuntament conformen el Mercat estratègic de la dansa de Catalunya.