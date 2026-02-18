RECERCA
Investigadors de la URV dissenyen un mètode per monitorar bateries sense generar interferències a la xarxa
La investigació es va centrar en sistemes d'emmagatzematge basats en convertidors modulars multinivell en cascada
Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Nanyang Technological University de Singapur, la Universitat de Melbourne i la City University de Hong Kong han dissenyat un mètode per monitorar bateries sense generar interferències a la xarxa.
La investigació es va centrar en sistemes d'emmagatzematge basats en convertidors modulars multinivell en cascada. Aquest tipus d'arquitectura, cada vegada més utilitzada en aplicacions de mitjana i alta tensió per la seva escalabilitat, està formada per mòduls independents.
Cada mòdul integra una bateria, un convertidor de corrent continu —el tipus de corrent propi de les piles i bateries— a corrent altern —el que s'utilitza en el transport d'energia elèctrica i en el consum a les llars, és a dir, als endolls— i l'electrònica de control corresponent.
La solució que proposen aprofita els beneficis d'aquestes estructures modulars: en comptes d'aplicar una pertorbació a una sola bateria per monitorar-la, ho fan a totes les del sistema modular. Però les pertorbacions no s'apliquen alhora a tots els mòduls, sinó que s'executen de manera escalonada. Aquesta cadència fa que, quan les pertorbacions es troben a la sortida comuna cap a la xarxa, es cancel·lin entre elles. D'aquesta manera, cada bateria rep l'excitació necessària per ser analitzada però el corrent que arriba a la xarxa manté la seva forma habitual i no incorpora interferències.