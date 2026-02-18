MEMÒRIA HISTÒRICA
La Generalitat documenta 846 víctimes més de la Guerra Civil i el franquisme a Tarragona
El total de víctimes registrades a la ciutat ascendeix a 2.340 persones
La Generalitat de Catalunya ha documentat 846 noves víctimes de la Guerra Civil i el franquisme a Tarragona després d'una investigació impulsada per la Direcció General de Memòria Democràtica que amplia de «manera significativa» el coneixement sobre la repressió i les conseqüències del conflicte i la dictadura a la ciutat.
L'estudi, titulat Les víctimes mortals de la Guerra Civil i el franquisme a Tarragona i realitzat per la historiadora Esther Gutiérrez Escoda, ha permès identificar 749 víctimes amb noms i cognoms, mentre que les 97 restants consten com a «desconegudes», entre les quals s'inclouen homes, dones i nens.
El treball també ha aprofundit en la documentació de les persones mortes a l'Hospital Militar del Cos V de l'Exèrcit de l'Ebre, establert a l'edifici de la Savinosa, on s'han registrat 231 víctimes. D'aquestes, 67 van morir per malaltia, majoritàriament a causa del tifus, i no directament per actes bèl·lics.
En conjunt, sumant les víctimes identificades anteriorment i les noves incorporacions, la base de dades del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica recull actualment 1.681 inhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista que han estat localitzades en alguna de les fosses del cementiri municipal de Tarragona.
Segons la Generalitat, aquestes inhumacions s'han pogut situar tant al cementiri de Tarragona —al Panteó Militar, a les fosses comunes dignificades (inclosa la fossa neutra) i en nínxols— com al Cementiri Britànic (Els Jans).
El total de víctimes registrades a la ciutat de Tarragona ascendeix a 2.340 persones: 1.333 corresponen al període de la guerra (bombardejos, soldats morts als fronts o en hospitals, presoners de guerra i violència a la rereguarda) i 1.007 a la repressió franquista, de les quals 800 van ser afusellades, a més de les que van morir a la Presó de Pilats, a causa del tifus o de les deplorables condicions de reclusió.
L'estudi combina la consulta d'arxius i fons documentals, la revisió de bibliografia especialitzada i el treball de camp amb l'objectiu de determinar la localització i l'estat de conservació de les fosses i sepultures d'aquest període històric a la ciutat.