POLÍTICA
ERC proposa dos nous centre cívics per reforçar la vida cultural i comunitària al centre de Tarragona
Els republicans presentaran dues mocions al pròxim Consell Plenari per fer evident la necessitat d’aquests equipaments a la Part Alta i a l’antiga Facultat de Lletres
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona porta al Consell Plenari de febrer dues mocions per impulsar un centre cívic i cultural a l’antic edifici de l’ICAC a la Part Alta, i un centre cívic a l’antiga Facultat de Lletres, a l’entorn de la plaça Imperial Tàrraco, complint així els acords pressupostaris de 2024 i responent a una demanda veïnal històrica del centre de la ciutat.
La moció d’ERC proposa crear el nou equipament a l’edifici municipal que fins ara ocupa l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), entre la plaça del Fòrum i la plaça d’en Rovellat, aprofitant el seu trasllat a Tabacalera i el retorn de la Colla Xiquets de Tarragona a Santa Anna. L’objectiu és recuperar un equipament sociocultural de referència després del tancament del Centre Sociocultural de la Part Alta per problemes d’humitats.
«Fa massa anys que la Part Alta viu sense un equipament digne de referència i això té conseqüències directes en la cohesió social i la vida quotidiana del barri», ha denunciat l’alcaldable d’ERC, Xavi Puig. «El que proposem és un centre cívic modern, accessible i funcional a l’antic edifici de l’ICAC, un espai estratègic, amb més de mil metres quadrats i perfectament situat per esdevenir el cor comunitari i cultural de la Part Alta».
Puig recorda que la xarxa de centres cívics s’ha demostrat clau en altres barris de la ciutat i reclama el mateix compromís per al cas antic. «Els centres cívics no són un luxe, són una eina bàsica per combatre la soledat no desitjada, reforçar el teixit associatiu, integrar les persones que venen de fora i oferir oportunitats culturals i educatives per a tothom», ha apuntat Puig, qui ha afegit que «si volem que la Part Alta sigui un barri amb vida i només un decorat per a turistes, cal apostar-hi amb pressupost, projecte i voluntat política, i això és exactament el que posem sobre la taula amb aquesta moció».
Centre Cívic Edifici Lletres
D’altra banda, els republicans també proposen impulsar un centre cívic a l’edifici de l’antiga Facultat de Lletres, situat a la plaça Imperial Tàrraco. La portaveu, Maria Roig, ha defensat que es tracta «d’una demanda històrica del veïnat» i ha recordat que la proposta ja formava part de l’acord pressupostari: «Parlem d’un acord de pressupost zero, perquè la partida ja estava reservada en els comptes del 2023. Ara el que toca és complir la paraula i fer-ho realitat», ha afirmat Roig.
Des d’ERC apunten que la plaça Imperial Tàrraco és un dels principals punts neuràlgics de Tarragona, «un espai de pas i convivència on conflueixen veïns, famílies i part d’activitat comercial». Per això, consideren fonamental disposar d’un equipament públic que pugui acollir activitats educatives, culturals i de lleure per totes les edats. Roig destacat la importància d’aquest centre cívic que «donaria resposta a les necessitats de canalla, gent jove i gent gran de l’Eixample i els nous eixamples, des de Pere Martell fins a Marquès de Montoliu, des de la Rambla Nova fins a les Avingudes Andorra i Roma, convertint-se possiblement, amb el centre cívic que albergaria a més població».
La portaveu republicana destaca que el futur d’aquest centre cívic també contribuiria a reduir l'aïllament social, fomentar el diàleg intergeneracional i reforçar la cohesió i la convivència al cor de la ciutat. «Es tracta de crear un espai que empoderi la ciutadania, promogui valors com la igualtat i la solidaritat, i esdevingui un punt de trobada», ha conclòs Roig qui ha puntualitzat que aquest centre cívic i cultural seria complementari amb el trasllat de l’OMAC a la Imperial, atès que l’edifici té molt d’espai disponible.