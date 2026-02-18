Patrimoni
Els visitants als monuments de Tarragona creixen un 41% durant el 2025, fins als 761.000
El conseller de Patrimoni de la ciutat afirma que el 2026 «serà l'any de l'amfiteatre»
Els visitants als monuments de Tarragona van incrementar-se un 41% durant el 2025, en comparació amb l'any anterior, segons xifres del consistori. El circ-pretori -amb 225.823 persones- i l'amfiteatre -amb 192.098-, van ser els dos espais que més públic van tenir.
El conseller de Patrimoni de Tarragona, Nacho García, aquest dimecres ha fet balanç de l'any 2025, i ha destacat l'impacte que van tenir els actes commemoratius del 25è aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial.
Així mateix, ha posat en valor la creació del Consorci del Patrimoni Romà que es posarà en marxa enguany i ha dit que el 2026 "serà l'any de l'amfiteatre", ja que s'acabarà el pla director i començaran obres per millorar-ne la conservació.
Els mesos amb més afluència de visitants van ser l'abril i el maig, coincidint amb el festival de recreació històrica Tàrraco Viva. De fet, a l'abril hi va haver més públic -137.161- que al juliol i agost junts -62.191 i 65.296, respectivament-. García també ha fet una valoració positiva de la venda del denominat Passi Tarragoní, un carnet anual per a les persones empadronades a Tarragona, que els dona accés a tots els monuments de forma il·limitada. Així, si el 2024 se'n van vendre poc més de 1.000, l'any passat es van superar els 2.700. En aquest sentit, el conseller ha destacat que els actes del 25è aniversari han donat un impuls a les visites i ha fet "que els tarragonins s'apropessin" al patrimoni.
Inversió en patrimoni
García ha subratllat que durant l'any passat es van invertir més de 5 milions d'euros en patrimoni. Més de 4 es van dedicar al Fòrum de la Colònia, que està en la fase final del projecte de millora. De fet, els treballs ja s'haurien d'haver enllestit al gener, però no estaran del tot acabats fins a la "primavera o estiu". "La Comissió de Patrimoni de la Generalitat ens ha fet excavar més del que estava previst i això ha comportat canvis i que s'hi hagi hagut d'invertir més", ha justificat el responsable municipal. "L'important és que els entrebancs els hem anat superant", ha dit. Ara, ja s'està en la fase final d'urbanització de l'entorn. El següent pas serà adjudicar el projecte de museïtzació. Tot i el retard, García ha assegurat que s'està dins dels terminis establerts pels fons Next Generation.
Pel que fa a l'amfiteatre, durant aquest 2026 es duran a terme una sèrie de millores. Així, s'ha previst que en les properes setmanes s'enllesteixi el pla director, que ha de ser el full de ruta per a la seva conservació. A més, de cara a l'estiu, el conseller confia que puguin començar les obres per millorar l'accés a la Porta Triumphalis -que de retruc permetran eliminar una bastida que porta anys instal·lada-, millorar els drenatges de les aigües pluvials que s'acumulen i deterioren el monument, reubicar la guingueta de l'entrada i altres tasques de manteniment. Tot plegat suposarà una inversió de prop de 500.000 euros. A la vegada, el consistori ha demanat una subvenció per fer prospeccions arqueològiques amb la voluntat "de continuar investigant per conèixer millor el monument".
Tot plegat en un context de creació del Consorci del Patrimoni Romà de Tàrraco, que ha d'arrencar aquest any. García ha apuntat que els propers passos són la constitució del consorci per part de l'assemblea i el consell executiu de l'ens, així com aprovar el primer pressupost que permeti crear la plaça de gerent. Aquesta nova figura haurà de "treballar la integració de les plantilles" dels equips del Museu d'Història de l'ajuntament i del Museu Nacional Arqueològic de la Generalitat. L'espai municipal on s'ubicarà aquest nou organisme encara no està triat.