GASTRONOMIA
Els cuiners salpebren una gala un pèl insípida
La gala dels Soles Guia Repsol va estar força marcada pel protocol i discursos avorrits de les autoritats polítiques
La flor i nata, mai millor dit, de la gastronomia i la política del nostre territori es van donar cita a la Gala dels Soles Guia Repsol. «No és gens fàcil aplegar gairebé 900 persones», va dir amb raó el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper. Una de les poques coses eloqüents que va dir en el seu discurs improvisat i tediós. Els organitzadors van voler enllestir els discursos protocol·laris de les autoritats a l’inici de la gala, però els parlaments es van fer pesats i, en conjunt, van durar prop d’una hora.
El Camp de Tarragona el va representar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó. En al·lusió a un sketch fàcil del presentador Jorge Ponce sobre els calçots, la reusenca va corregir el malagueny, que es va referir al romesco per parlar de la salsa de calçots. Va ser l’única en fer el seu parlament íntegrament en català.
Abans, la directora de la Guia Repsol, Maria Ritter, va elogiar l’organització del primer congrés internacional de la salsa marinera a la ciutat. L’alcalde Rubén Viñuales mentrestant s’ho mirava, orgullós d’acollir la cita, tot i que presentadors i autoritats li canviessin el nom a Robert o Raúl. El batlle ja hi està acostumat.
Lorena Castell, l’altra presentadora, i Ponce van intentar donar-li ritme a la cerimònia amb bromes i acudits, però el protocol dels discursos primer i de l’entrega de tants premis després els va superar.
Tots els restauradors i cuiners mereixien tenir el seu moment de glòria dalt de l’escenari i així va ser. Tot i que el procés fos feixuc, canviant els entregadors dels Soles sense solta ni volta. Nandu Jubany va despertar alguns assistents de la becaina entrant a l’auditori amb un kart i Jordi Roca, punxant com a PD, va ser un dels moments més divertits de la nit. El millor discurs, sens dubte, va ser el de Lucía Freitas, d’A Tafona, que va assenyalar la manca de dones a l’elit del sector i, conseqüentment, entre els premiats.
El raper Arkano va ser l’encarregat de tancar la gala, però el seu espectacle d’improvisació amb paraules va quedar deslluït i potser no va ser la millor opció per acabar la cerimònia. Poc va importar, ja que esperava un banquet extraordinari a càrrec de Jubany.