La comparsa que ha guanyat el Carnaval de Tarragona el 2026: llista de totes les premiades

La comparsa haurà de decidir si el proper any regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval 2027

La comparsa Pandora, primer premi del Carnaval de Tarragona 2026.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

La Pandora Comparsa s’ha alçat amb el primer premi del Concurs de Comparses del Carnaval de Tarragona 2026 gràcies a la seva proposta ‘El Jardí dels Ocells del Paradís’. Així doncs, aquesta comparsa, com a primera classificada, s’ha emportat 1.500 euros i pròximament haurà de decidir si el proper any regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval 2027.

El segon premi, dotat amb 1.000 euros i el Trofeu Ninota del Carnaval’, ha estat per a la comparsa Aerodance amb la temàtica Sortílega’. A l’apartat de premis honorífics, La Colla la Bota va rebre el guardó a la Participació i Promoció 2026’, per la seva implicació en diversos actes i per recopilar la història dels judicis del Carnaval en un llibre.

La comparsa Aerodance, segona classificada del Concurs de Comparses.

El premi Simpatia 2026’ ha estat per a El Petit Príncep de la comparsa Cayo Largo, considerat el gran protagonista de la seva història, mentre que La Murga ha obtingut el reconeixement a la Sàtira 2026’ per la seva crítica sobre les balises. Per la seva part, la comparsa Platinum ha rebut el premi Sostenibilitat 2026’ gràcies a l’aprofitament de closques de musclo recollides en restaurants de la ciutat per a l’elaboració del seu vestidor.

A més, quinze comparses han rebut premis ex aequo a la qualitat per les seves puntuacions a la Rua de l’Artesania, el que els garanteix participar a la Rua de Lluïment del Carnaval 2027. Les comparses premiades han estat Amics de la Part Alta, Artífex Comparsa, AVV Residencial Palau – Torres Jordi, Cayo Largo, Colours Fantasy, Comparsa La Unió ACUAE, Comparsa Platinum, Escola de dansa i comparsa Aerodance, Golden Time, Grup de Dansa i Comparsa Disc 45, La Ballaruga, Màgic Dansa, Pandora Comparsa, Som i Serem i Spectrum Comparsa.

La comparsa Pandora, primer premi del Carnaval de Tarragona 2026.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per professionals de l’àmbit artístic i cultural, entre ells la perruquera i caracterizadora Ariadna Fa Lladó, l’actriu Farners Rubio Moreno, el coreògraf Héctor López Carod, l’escenògraf Josep Pijuan Robledo, la perruquera Macarena Muñoz Moreno i el fotògraf Manel Rodríguez Granell, encarregats de valorar creativitat, posada en escena i qualitat tècnica de les comparses participants.

