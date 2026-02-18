Carnaval
La comparsa que ha guanyat el Carnaval de Tarragona el 2026: llista de totes les premiades
La comparsa haurà de decidir si el proper any regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval 2027
La Pandora Comparsa s’ha alçat amb el primer premi del Concurs de Comparses del Carnaval de Tarragona 2026 gràcies a la seva proposta ‘El Jardí dels Ocells del Paradís’. Així doncs, aquesta comparsa, com a primera classificada, s’ha emportat 1.500 euros i pròximament haurà de decidir si el proper any regnarà com a Rei o com a Reina del Carnaval 2027.
El segon premi, dotat amb 1.000 euros i el Trofeu ‘Ninota del Carnaval’, ha estat per a la comparsa Aerodance amb la temàtica ‘Sortílega’. A l’apartat de premis honorífics, La Colla la Bota va rebre el guardó a la ‘Participació i Promoció 2026’, per la seva implicació en diversos actes i per recopilar la història dels judicis del Carnaval en un llibre.
El premi ‘Simpatia 2026’ ha estat per a El Petit Príncep de la comparsa Cayo Largo, considerat el gran protagonista de la seva història, mentre que La Murga ha obtingut el reconeixement a la ‘Sàtira 2026’ per la seva crítica sobre les balises. Per la seva part, la comparsa Platinum ha rebut el premi ‘Sostenibilitat 2026’ gràcies a l’aprofitament de closques de musclo recollides en restaurants de la ciutat per a l’elaboració del seu vestidor.
A més, quinze comparses han rebut premis ex aequo a la qualitat per les seves puntuacions a la Rua de l’Artesania, el que els garanteix participar a la Rua de Lluïment del Carnaval 2027. Les comparses premiades han estat Amics de la Part Alta, Artífex Comparsa, AVV Residencial Palau – Torres Jordi, Cayo Largo, Colours Fantasy, Comparsa La Unió ACUAE, Comparsa Platinum, Escola de dansa i comparsa Aerodance, Golden Time, Grup de Dansa i Comparsa Disc 45, La Ballaruga, Màgic Dansa, Pandora Comparsa, Som i Serem i Spectrum Comparsa.
El jurat d’aquesta edició ha estat format per professionals de l’àmbit artístic i cultural, entre ells la perruquera i caracterizadora Ariadna Fa Lladó, l’actriu Farners Rubio Moreno, el coreògraf Héctor López Carod, l’escenògraf Josep Pijuan Robledo, la perruquera Macarena Muñoz Moreno i el fotògraf Manel Rodríguez Granell, encarregats de valorar creativitat, posada en escena i qualitat tècnica de les comparses participants.