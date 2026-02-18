METEOROLOGIA
Borrasca Pedro: L'Ajuntament de Tarragona tanca parcs públics per l'alerta de vent de fins a 136 km/h
La Conselleria de Protecció Civil de l’Ajuntament ha activat la fase d’alerta del Pla d’Actuació Municipal per risc de vent
L'arribada a la ciutat d'una nova borrasca, anomenada Pedro, ha obligat a activar la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc de vent. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Tarragona ha informat que es tancaran els parcs públics amb arbrat, com el Parc de la Ciutat, el Parc Saavedra i el Parc de l’Amfiteatre i també els recintes històrics, com el Passeig Arqueològic i l'Amfiteatre.
Per aquest dijous es preveuen fortes ratxes de vent que al Tarragonès podrien superar els 72 km/h i, puntualment, arribar fins als 136 km/h. La Conselleria de Protecció Civil de l’Ajuntament de Tarragona activa la fase d’alerta del Pla d’Actuació Municipal per risc de vent, d’acord amb el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), basat en les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i en les possibles afectacions associades.
Recomanacions
L'Ajuntament demana a la ciutadania tancar portes, finestres i tendals; retirar testos i objectes de façanes i terrasses; vigilar amb el mobiliari urbà; evitar zones boscoses; extremar la precaució en esports a l'aire lliure; no pujar a llocs alts i exposats al vent; o bé evitar les zones d'escullera, espigons ni zones properes al mar.