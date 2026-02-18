Turisme
Així és el nou alberg del centre de Tarragona: 35 habitacions i restaurant propi en 2.000 m²
L’alberg compta amb zones de coworking, bugaderia, lloguer de bicicletes i activitats com ioga o tallers
Al centre de Tarragona es troba el Casa Roma Hostel Boutique, que va obrir fa uns mesos a l’avinguda Roma, número 32. L’establiment ocupa 2.000 metres quadrats distribuïts en dues plantes i disposa de 35 habitacions —16 dobles i 19 de quàdruples—, totes amb bany privat i equipades tant per a estades curtes com prolongades.
L'alberg segueix el concepte de “Vertical Living”, permetent que cada espai s’adapti a diferents activitats. Els hostes poden participar en tallers, sessions de ioga, reunions de feina, celebracions o, fins i tot, organitzar les seves pròpies activitats, fomentant la interacció i un ambient social dins de l’allotjament.
A més de les habitacions, Casa Roma compta amb zones de coworking, espais per a reunions privades o esdeveniments, connexió Wifi gratuïta, bugaderia d’autoservei i lloguer de bicicletes. Totes aquestes facilitats permeten que els hostes treballin, es relaxin o explorin Tarragona de manera còmoda i activa.
L'alberg ofereix també restaurant i cafeteria oberts al públic, amb cuina mediterrània basada en productes frescos i sostenibles. L’establiment serveix esmorzar, dinar i sopar de forma contínua, amb menús diaris i opcions de pensió completa pensades per cobrir les necessitats dels hostes.